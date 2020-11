Indira pokazala bujni dekolte pa je slučajno otkrila i silikone?

Pozirala je u raskopčanoj jakni koja je otkrila da ispod ne nosi ništa, a stajling je upotpunila velikim naušnicama. Indira je i ovom objavom 'zaradila' nekoliko tisuća lajkova

<p>Pjevačica<strong> Indira Levak</strong> (47) nije se mogla odlučiti koju fotografiju odabrati od njih sedam pa je pratitelje na Instagramu pitala za savjet.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Pozirala je u raskopčanoj jakni koja je otkrila da ispod ne nosi ništa, stajling je upotpunila velikim naušnicama, a svu pažnju 'ukrale' su njezine bujne grudi. Indira nikada nije priznala da je povećala poprsje, šalila se kako je naraslo masiranjem bivšeg supruga. </p><p>Pjevačicu na Instagramu prati 100 tisuća fanova pa je i ovom objavom 'zaradila' nekoliko tisuća lajkova, a 'pali' su i komplimenti.</p><p>Nedavno je u razgovoru za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/u-teretani-sam-najbolja-no-ja-sam-ipak-slavonka-sve-mi-uzmite-ali-kulen-i-slaninu-ne-dirajte-15031708">Jutarnji list </a>progovorila o privatnom životu pa se, među ostalim, osvrnula na brak sa suprugom <strong>Miroslavom</strong>.</p><p>- Uživamo u svakom zajedničkom trenutku. Tako smo si posložili život da sve radimo zajedno i to odlično funkcionira. Volimo zajedno stvarati, ali i uživati u plodovima našeg rada. Najveći gušt nam je sjesti na bicikle i uživati u prirodi, to nam hrani dušu - rekla je za Jutarnji list.</p><p>- Jedine trzavice nastaju oko vježbanja, on bi odmah nakon jutarnje kave na trening, a ja bih još malo sjedila na terasi i uživala, tipično ženski. Sada me više ni ne zove na trening, nego samo ode - dodala je.</p>