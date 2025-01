Ines Goda za 24sata: 'Često se sjetim savjeta Bože Sušeca, a želim intervju s Ibrahimovićem'

Nakon blagdanske groznice siječanj će tresti rukometna groznica. Hrvatska je jedna od zemalja domaćina Svjetskog prvenstva u rukometu 2025., a RTL će prenositi više od 60 utakmica. Televizijski spektakl od 14. siječnja će komentirati zlatne sportske legende - Mirza Džomba, Igor Vori i Vlado Šola. Sve će pratiti uigrana ekipa, među njima i Ines Goda Forjan (33), koju smo ulovili na vrhuncu priprema koje su počele već u prosincu.

Foto: RTL

- Radim ovo godinama, svakog siječnja iznova. S brojem utakmica rastu samopouzdanje, sigurnost, smirenost. Bez obzira na to što mi je ovo osmo rukometno prvenstvo koje pratim na terenu, i dalje sam jednako uzbuđena kao prvi put. I dalje osjećam tremu, pritisak i odgovornost. I neka je tako. To je znak da mi je stalo do onog što radim. Sad ulazimo u završne pripreme. Već smo mislima u Areni Zagreb i uz hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Za Božić sam malo predahnula, ali sad je završni sprint. Dobra priprema je ključ svega. Tu sam pravi štreber i ne volim iznenađenja - govori sportska novinarka.

A kako izgleda njezin dan na rukometnom prvenstvu?

- Rukomet je za doručak, ručak i večeru. Zahtjevno je, ali najdraži su mi baš ti veliki projekti. Tad je radni dan cijeli dan. Idemo na snimanja, pratimo trening reprezentacije, intervjuiramo reprezentativce pa odrađujemo javljanja uživo. I dok sve prođe dan je već pri kraju i već planiraš što ćeš raditi sutra. Dan utakmice je nešto lakši jer reprezentacija nema dodatne aktivnosti. Uvijek se trudimo grabiti prema naprijed, svake godine osmislimo i ubacimo nešto novo. Ali, da, stignem uživati u utakmicama, pobjedama i atmosferi - dodaje Goda Forjan, koja se često sjeti savjeta Bože Sušeca: “Uvijek se pripremi kao da se na terenu tijekom utakmice neće ništa događati. Na kraju iskoristi 20-30% od pripremljenih podataka jer sve više od toga gledatelju će biti previše”.

Foto: RTL

Godinama je maštala o izvještavanju s Olimpijskih igara, što joj se prošle godine ostvarilo.

- Najveći san je ostvaren, ali već pomalo gledam prema Los Angelesu 2028. Jednom kad doživiš Olimpijske igre, želiš još - govori.

Neki od dražih intervjua bili su joj s Domagojem Duvnjakom, Ivanom Balićem..., a voljela bi intervjuirati Zlatana Ibrahimovića jer joj je nogomet od svih sportova najviše u fokusu, iako je rukomet njezina prva ljubav.

Foto: Instagram/ kolaž

- Odrastala sam u Županji i sport je oduvijek bio dio mog života. Krivac za to je tata, koji je braću i mene od malih nogu usmjeravao prema sportu. Braća su trenirala nogomet, a ja košarku, tenis, rukomet. Kod nas doma pratila su se sva velika natjecanja, gledale su se nogometne utakmice, utrke Formule 1, teniski mečevi, skijanje, rukomet. Obiteljski smo odlazili na Snježnu kraljicu na Sljemenu ili na derbi na Maksimiru. I tako je počelo… Nisam nikad ozbiljno razmišljala o tome da se profesionalno bavim sportom, ali htjela sam da u mojoj budućnosti ima važnu ulogu. Zato sam odabrala sportsko novinarstvo - ističe.

S 19 godina došla je na RTL, gdje je do sportske redakcije došla zaobilaznim putem. Pratila je prvo školstvo, zdravstvo, koncerte, kraljevsku obitelj... i tek 2018. prelazi u sportsku rubriku. Na terenu se i zaljubila. I to u sportskog novinara Nove TV Ivana Forjana.

Foto: Instagram/ kolaž

- Upoznali smo se dok smo oboje radili u informativnim redakcijama. Sreli smo se na konferenciji za medije, a tema je bila energetska obnova zgrada. To nije bio moj sektor, ali Ivan je i ranije pratio te priče. Ponudio mi je kavu i pomoć oko sugovornika. Nisam se ni snašla, a već smo razmijenili brojeve pod izlikom da mu se javim ako mi nešto nije jasno. Kad je riječ o karijeri, imamo gotovo identičnu priču. Oboje smo na svoje televizije stigli kao studenti, godinama radili u newsu pa se prebacili u sportsku redakciju. Najbolje se razumijemo i velika smo si podrška, iako nam je raspored ludnica - govori.