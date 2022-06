Ines iz 'Ljubav je na selu': Kruno nije bio iskren iza kamera, uz nas zavodio je još jednu ženu'

Ines Petrić (48) već je šest puta sudjelovala u 'Ljubav je na selu', a ove sezone napokon je osvojila srce jednog farmera. Za RTL.hr otkrila je zašto veza s Krunom nije opstala i kakav je osjećaj napokon biti pobjednica showa.

- Kada dođete do svog cilja odnosno do pobjede osjećaj je prekrasan! Znate da ste ostvarili svoj cilj koji ste silno željeli, a ja sam se da dođem do tog cilja borila punih šest godina - priznala je Ines.

U tih šest godina najviše žali što nije uspjela osvojiti jednog farmera i što je on odabrao njenu suparnicu.

- Žao mi je, evo doslovno ću reći, 2015. godine Gorana Špehara. Od samog početka smo kliknuli, nadopunjavali se… Žao mi je što u toj sezoni nisam došla do vrha, možda bi život krenuo nekim drugim tijekom - požalila se.

Osvrnula se i na svoj odnos s Krunom i priznala da ju ne diraju mišljenja publike jer neke situacije u showu njoj ipak nisu bile normalne.

- Mišljenja gledatelja su mi uvijek bila manje važna, ali ove godine sam ih pročitala. Shvatila sam da je gledateljima normalno da Kruno pipka Irenu pa se prebacio na mene, tu ništa neće dobiti pa pređe na Gogu. Gledateljima je to bilo normalno, a meni nije jer ne želim pored sebe muškarca koji će biti pčelica – malo kod jedne, druge pa treće - kaže Ines, a otkrila je i da ipak nisu zajedno.

- 'Kruno i ja nismo zajedno samo zato što nije stabilna osoba. Ako se nešto dogovorimo za stolom, onda se toga treba držati. Kruno je osoba koja u sekundi mijenja mišljenja. Meni je teško takvog muškarca pratiti u životu - dodala je.

Osim ostalih kandidatkinja koje su se borile za farmerovo srce, Ines tvrdi da je postojala i još jedna žena izvan showa.

- On se predstavio kao dobar muškarac, a onog trenutka kada su se kamere ugasile, malo bi se posvetio nama, a onda uzme mobitel, ode u polje, ode u kokošinjac… Odmah sam znala da ''u mobitelu'' netko postoji, nismo glupi… - zaključila je.

