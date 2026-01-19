Lepa Brena: Boba i ja kad smo se upoznali šest mjeseci nismo izlazili iz sobe, zidovi su pucali

Bobo i ja kad smo se upoznali šest mjeseci nismo izašli iz sobe. Otišli smo u Interkontinental. Dobro, nisu bili mjeseci nego dani, ali ja govorim o cijelom svom životu. Što mislite, da nismo izašli šest dana iz sobe i da je to bio samo seks? Pa hvala bogu da je bilo tako. To se dogodilo kad se trebalo dogoditi. Znate li zašto je renoviran hotel Interkontinental, četvrti kat? Samo smo bili na vodi. Znaš, dođe hrana. Koga zanima hrana? Nemoj mi hranu spominjati u ovom trenutku. Nema hrane, ništa, samo voda, tri zalogaja. Poslije su taj četvrti kat renovirali jer su popucali zidovi, ispričala je Lepa Brena (65) bez zadrške prilikom gostovanja u podcastu 'Vostcast'.

U podcastu je gostovala sa sinom Viktorom Živojinovićem, a razgovor s voditeljem Vojislavom Panjkovićem otišao je i u ozbiljnijem smjeru. Govoreći o braku i odnosima, Brena je rekla da mladima danas savjetuje da slušaju vlastiti razum i intuiciju te da prije svega žive zajedno kako bi se stvarno upoznali. Dodala je i da zajednički život s vremenom ugasi onu početnu, 'luđačku' strast.

Foto: Instagram/Lepa Brena

- Sloboda je jedini način da znaš da ta osoba nikada neće učiniti ništa što bi povrijedilo vašu ljubav. Može ići gdje god želi, biti gdje god želi i s kim god želi, jer mi žene danas puno radimo i surađujemo s mnogim muškarcima. Dobro, priznajem da danas postoje i istospolne veze. Danas je to mnogo slobodnije. Mnogo je sve transparentno, ali vjerujem i dan-danas da su povjerenje i sloboda jedina prava ljubav između dvoje ljubav - rekla je Brena između ostalog.

Ljubavna priča Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića započela je 1986. godine, a o njezinim se počecima govori i danas. Par se na vječnu ljubav zakleo 7. prosinca 1991. godine, kad su oboje bili na vrhuncu svojih karijera.

- Kad sam srela Bobu, dopala mi se njegova spontanost i iskrenost i znala sam da, kao i ja, nema mnogo vremena za gubljenje, jer su naše karijere tada bile u zaletu. Rekla sam sebi - sad ili nikad! Sjećam se, upoznali smo se poslije premijere prvog dijela filma 'Hajde da se volimo' u Domu sindikata. Upoznao nas je Raka Đokić. Sjećam se da sam davala intervju i da me je Raka s novinarkom zaključao u ured da možemo normalno pričati. U neko doba je Raka ušao - ispričala je Brena jednom prilikom.

Na njezinu se priču nadovezao i Živojinović.

- Brenu sam trebao još ranije upoznati jer smo je htjeli angažirati da pjeva na teniskom turniru, ali se Raka Đokić, njen menadžer, kasnije naš kum, pravdao da ona ima mnogo obveza. Ali zaista jest tako, ona je stalno nastupala. Kad smo konačno stigli do upoznavanja, Brena je prišla i rekla mi: 'Gdje si ti svih ovih godina?'To je bio sudbonosni susret, a prvih par mjeseci je bilo vrlo teško. Svaki slobodan trenutak koristili smo da budemo zajedno. Zaletim se iz Ibize u Zürich, dođem da bih je vidio - ispričao je tad bivši teniski prvak.