Ines iz Teensa: Isplatilo se zbog ove svirke doći iz Amerike...

Prva proba je bila prepuna emocija i imala sam tremu kao da je taj čas koncert na Crekvini, koji će biti pred tisuću ljudi, a ne pred svojim kolegama, s kojima sam godinama svirala, rekla nam je Ines Cech O'Donnell.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Grupa Teens | Video: 24sata/privatna arhiva

Kako živi u Americi, bila je "karika koja nedostaje" otkad je grupa Teens, prije nešto više od dva mjeseca, objavila da ponovno okuplja originalnu postavu, i to nakon 25 godina pauze. Tu su još, osim Ines, Claudia Beni, Daniel Beni, Sandro Beni, Zoran Majstorović i Eugen Srdoč. Bili su tinejdžerska senzacija s prijelaza stoljeća, a okupili su se povodom 26. obljetnice objave njihova prvog albuma. Povratnički koncert bit će na Cerkvini u Kastvu 26. srpnja. I Ines je došla samo zbog toga. Kako kažu, kad je sjela za bunjeve, nakon prvih taktova bilo je kao nekada.

storyeditor/2024-07-07/unnamed.jpg | Foto: PROMO

- Istina, nakon nekoliko pjesama sve je to zazvučalo 'kao nekad' i imala sam osjećaj da opet imam 16 godina 'kao nekad'. Emocije je teško opisati, sve je ovo kao neki predivan san. Zainteresiranost publike nas iz dana u dan iznenađuje i oduševljava i još nismo svjesni svega... Svakako se zbog ovog koncerta isplatilo vratiti iz Amerike - dodala je Ines Cech O'Donnell.

Foto: promo

Nakon što su u svibnju objavili da će se ponovno sastati i održati koncert, rasprodan je bio u nekoliko dana. Odmah su "dodali" i onaj u zagrebačkoj Tvornici, koji će biti 7. studenoga. No, zahtjevi za koncerte ne staju.

- Novost je da ćemo 10. kolovoza imati koncert u Splitu, upravo su nam potvrdili, bit će to na Zvončacu, u sklopu 'Split park festivala'. Baš se veselimo i tom nastupu, da smo malo i u Dalmaciji. Ima još nekih naznaka za nove nastupe, ali to ćemo javiti kad bude potvrđeno - rekao nam je Daniel Beni.

Foto: PROMO

Pomalo ih je, priznaje, iznenadila pompa koju je izazvalo njihovo ponovno okupljanje.

- Nismo očeklivali da će biti baš ovako, to definitivno nismo. Nama je bio plan obilježiti taj album s jednim koncertom u Kastvu, ali kada smo to objavili, telefoni nam nisu prestali zvoniti. Onda smo rekli "Ajmo nastaviti pa da vidimo gdje će nas to sve skupa dovesti". Upravo smo i majice tiskali, muške i ženske, pa tko želi, može si naručiti - otkriva nam Daniel Beni.

Ispričao nam je i kako je to izgledalo kad im se prije nekoliko dana pridružila Ines.

- Došla je početkom srpnja, a mi smo baš taj dan imali probu. Sletjela je u 14 sati, a nije se ni raspakirala nego je direktno na probu došla. Zna da se mi pripremamo već neko vrijeme pa nas je 'zamolila' da joj ne zamjerimo ako se na prvu ne snađe. Snimili smo video kako je ispalo. Vjerujte, to je bilo sjajno, 'ubila' je taj bubanj. Nije nimalo ispala iz forme. Ona će na koncertu nekoliko pjesama biti na bubnjevima, a ostatak njezin brat, a Ines će onda više s nama pjevati, u 'prvom redu'. Nije dugo svirala, ali nije puno ni izgubila - kaže Beni.

Foto: Mateo Levak

I sama Ines je opisala koliko je to bilo emotivno za nju.

- Bilo je jako emotivno za sve, na samo za nju. Ona dolazi svakih nekoliko godina, ali ovo je bilo baš emotivno. Imala je jaku tremu, vidjelo se to, pa kad je vidjela našu podršku i reakcije, družili smo se do dugo u noć - rekao je Beni pa nastavio:

- Ovih dana ćemo upogoniti i službenu stranicu na društvenim mrežama, moći će nam se obožavatelji javiti. I to zbog pritiska, no ipak uživamo u svemu tome.

Foto: Mateo Levak

Već su ranije rekli kako će na koncertu otpjevati uspješnice s njihova tri albuma, a da će ukupno izvesti oko 25 pjesama.