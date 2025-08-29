Ines Petrić u društvu s bivšim farmerom, obožavatelji: Samo prijatelji ili ipak ima tu kemije?

Jedna od najupečatljivijih sudionica showa 'Ljubav je na selu', Ines Petrić, ponovno je izazvala val komentara na društvenim mrežama. Naime, objavila je fotografiju na kojoj pozira u društvu Ante Munitića, farmera iz 16. sezone popularne emisije.

Uz zajednički kadar kratko je poručila: 'Splitska fjaka', a njezini obožavatelji odmah su reagirali nizom komplimenata. U komentarima se oglasila i Bahra Zahirović, još jedno prepoznatljivo lice iz showa.

- Lijepo vas je vidjeti, veliki pozdrav od mene - napisala je Bahra. Fotografija je odmah potaknula nagađanja, veže li Ines i Antu tek prijateljstvo ili se među njima krije nešto više?

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Ines je u 'Ljubav je na selu' sudjelovala čak sedam puta, no ondje nikada nije uspjela pronaći ljubav svog života. Ante je, pak, sredinom ljeta otkrio kako je iza njega ostala propala veza, ali i da je ponovno zaljubljen.

- Postoji nova ljubav u mom životu. To je osoba koju znam otprije - rekao je tada za RTL.

Nedugo zatim pokazao je i koliko mu nova partnerica znači, tetovažom posvećenom upravo njoj. Iako identitet svoje odabranice nije otkrio, fotografijama na društvenim mrežama jasno je dao do znanja da je sretan i ispunjen.