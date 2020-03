Ines: 'Promijenila sam način života nakon srčanog udara'

Rekorderka u emisiji 'Ljubav je na selu', koja se u show prijavila više puta, svakodnevno trenira i zdravo se hrani, što utječe i na njezin fizički izgled pa se može pohvaliti zavidnom linijom. Međutim, nekad nije bilo tako, jer je Ines Petrić (46) vodila nezdrav život, što ju je dovelo do velikih zdravstvenih problema i srčanog udara.

- Godine 2015. imala sam lagani srčani udar. Uvijek sam bila radoholičarka, radila sam po 12 sati u komadu i jako sam se slabo hranila. Potpuno sam zanemarila prehranu, doručke, ručkove, večere... Ujutro bih popila kavu, na poslu još jednu, dvije, i to me zasitilo. Navečer, kad bih došla s posla, nakon što čitav dan nisam ništa pojela, izbjegavala sam jesti nešto teško da mi ne sjedne teško na želudac pa bi to bilo nešto lagano, nedovoljno - rekla je Ines za RTL TV.

Obitelj ju je upozoravala kako takav način života dugoročno nije dobar, ali se nije obazirala.

- Uvijek sam bila optimist i razmišljala sam pozitivno, nisam vidjela negativne strane takvog ritma života. Nikad nisam pila i pušila i mislila sam da je to dovoljno - rekla je. No, nije, a ubrzan način života imao je za nju gotovo kobne posljedice.

- Organizam mi je vratio na način da me opomenuo da sve dolazi na naplatu. Kad osjetiš granicu između života i smrti, drugačije gledaš na sve. Otad sam promijenila život - dodala je Ines.

Danas kvalitetnije jede, a plan prehrane složili su joj stručnjaci fitnessa. Prehrana joj se bazira na voću, povrću i piletini. Sve priprema lešo, s maslinovim uljem.

U trenutnoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' borila se za Hakiju. Iako su je mnogi vidjeli kao najbolju priliku za njega, on se s time nije složio i poslao ju je kući. Ines nam je nedavno rekla kako je mislila da će ostati s njim u dobrim odnosima i da će u budućnosti moći doći kod njega na rafting u Konjic, ali od toga je na kraju odustala. Ponio se ružno, kaže, i nisu u kontaktu. Dodala je da je on muškarac koji se ne želi prilagođavati baš ni jednoj osobi, pa ni ženi.

