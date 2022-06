Influencerica iz Sarajeva se požalila: 'Zašto ljudi ne lajkaju plaćene objave? Ne kužim ih!'

Voditeljica i Influencerica Zerina Patković (27) iz Sarajeva požalila se na sve manju zaradu na društvenim mrežama kao i malo lajkova na sponzorirane objave.

Njen profil pun je promoviranih objava, kodova za popuste te recenzija mnogih proizvoda. No, očito te objave ne dosežu do broja ljudi do kojeg bi ona željela.

U nadi da će se nešto po tom pitanju promijeniti napisala je story koji su mnogi osudili.

- U jučerašnjoj anketi vidim da svi Influenceri imaju isti problem: Plaćene objave mnogo lošije prolaze nego objave koje to nisu.I ne čudi me. Mirza Mustafagić je puno puta pričao o tome i koliko je podrška važna ljudima koji kreiraju sadržaj za društvene platforme - napisala je.

- Ono što je fenomen i što još nitko nije dokučio je zašto je to tako. Zašto ljudi ne žele podržati sadržaj zahvaljujući kojem su otkrili novi proizvod recimo koji će im olakšati u budućnosti, koji će im možda riješiti neki problem. Dilemu. Sadržaj koji će im u svakom slučaju pomoći, a ne odmoći. Pa šta onda ako je neko i zaradio od tog istog sadržaja?! Sa druge strane, onda imate sadržaj koji ne daje apsolutno nikakvu vrijednost niti će pomoći bilo kome i takvi sadržaji prođu Wow - jada se Zerina.

- Ja bih zaista voljela da se nađe neko tko to može objasniti jer do sada nitko ne uspijeva. Ja mislim da ljudi misle da mi Influenceri od svakog lajka zaradimo po 100 eura na plaćenoj objavi, pa ne daj bože obogatit ćemo se preko njihovih leđa. Postat ćemo milijunaši, a oni godinama tapkaju u mjestu - zaključuje Zerina.

