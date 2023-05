Influencerica Jelena Perić o padu pratitelja na Instagramu: 'Sada imam vjerniju publiku...'

Hrvatska influencerica i vizažistica Jelena Perić (30) progovorila je o padu broja pratitelja na Instagramu.

Foto: Instagram/Jelena Perić

- To se događa zato što me Instagram svrstava regionalno, ali to mi i odgovara jer imam vjerniju publiku, ne kupujem pratitelje kao što mnogi misle, sada sam više orijentirana na Hrvatsku - rekla nam je

Jelena nam je rekla utječe li to na njezin posao i radi li na nekim novim projektima.

Foto: Instagram

- Apsolutno ne, radim super, količinski i više nego prije. Radim na novim projektima, ali ne volim pričati o tome prije nego što se realizira - objasnila nam je.

Jelena se nedavno vratila s odmora u Dubrovniku pa je dodala da joj je teško pao povratak u glavni grad Hrvatske.

- Da, bila sam na odmoru koji su organizirali Andrea Trgovčević i Kristijan Iličić, teško je bilo vratiti se u kišni Zagreb - priznala je Jelena.

Foto: Instagram/Jelena Perić

