Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje redatelju Daliboru Mataniću. Protiv njega je privatnu tužbu za klevetu i uvredu pokrenula influencerica Doris Stanković. Matanićev odvjetnik smatra da se redatelj ispričao Doris u emisiji 'Nedjeljom u 2' pa je snimku na USB-u donio sudu, piše Jutarnji list.

Snimku su preslušavali i u jednom trenu čuje se kako je Dalibor rekao 'isprič', ali da je voditelj Aleksandar Stanković prekinuo. Kasnije je rekao 'stvarno se ispričavam za to', ali Dorisin odvjetnik smatra da se to ne može smatrati isprikom i želi ispriku oči u oči te javno u pisanom obliku.

Njezin odvjetnik dostavio je i ispis dodatnih članaka sa interneta iz kojih se, kaže, 'jasno vidi da je okrivljeni počinio ovo kazneno djelo sa izravnom namjerom', ali i jer je 'shvatio da okrivljeni neće odgovarati na pitanja tužiteljice'.

Sud je redatelju dao rok od dva mjeseca da prouči novu dokumentaciju da bi pripremio obranu.

Doris su pogodili klevetnički i uvredljivi komentari na vijest koju je Matanić napisao nakon što je pročitao da je tražila od jednog restorana u Poreču besplatnu večeru u zamjenu za objavu na Instagramu. Od suda traži da se za izrečenu klevetu redatelja kazni sa 250 dnevnih dohodaka, a za uvredu sa 150.

U sudnici je pojasnila posao influencera.

- To je anglo-saksonski izraz za osobe koje objavljuju različite sadržaje za veći broj ljudi. To su kreatori sadržaja. Eksponirani influenceri su Ella Dvornik i Sonja Kovač koje rade isto što i ja. Otvaraju si mogućnost dogovora, odnosno kompenzacije da mi pružatelj neke usluge, poput frizerskih salona, restorana ili tattoo majstora ponudi svoju uslugu u zamjenu za objavu na mojoj platformi. Tako je bilo i s tim restoranom u Poreču. Oni su odbili suradnju rekavši da ne znaju tko sam i da im se to ne isplati. Ali reakcija redatelja na to je bila grozna. Vrijeđao me da sam neuka, no ja sam redovna studentica i dajem ispite u roku, a prolazim sa četvorkom. Imam veliki broj sljedbenika. Na Youtubeu me prati 96.000 ljudi, na Instagramu 95.000, a na Tik-Toku preko 320.000 osoba. – prisjetila se u sudnici Stanković, piše Jutarnji list.