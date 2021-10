Jučer je započelo suđenje redatelju Daliboru Mataniću (46) povodom privatne tužbe domaće influenserice Doris Stanković (21), piše Jutarnji list. Nju su pogodili klevetnički i uvredljivi komentari na vijest koju je napisao nakon što je pročitao da je tražila od restorana u Poreču besplatnu večeru u zamjenu za objavu na društvenoj mreži prošle godine.

Influenserica u tužbi traži da se za klevetu redatelja kazni sa 250 dnevnih dohodaka, a za uvredu sa 150.

- Nisam kriv niti za jedno od dva kaznena djela – rekao je Matanić u svoju obranu. Na upit suca o primanjima i imovini, redatelj je kazao da prima plaću od 5000 kuna u tvrtki Val produkcija Željka Filipovića, piše Jutarnji.

Stanković je potom detaljno, na upit suda, opisala tko je, čime se bavi, što znači biti influencer, kakvi su benefiti i kako se osjećala nakon Matanićeva komentara koji ga je u konačnici stajao tužbe. Ispričala je da je ponudila svoju uslugu promocije i objave na društvenoj mreži u zamjenu za obrok.

- Oni su odbili suradnju rekavši da ne znaju tko sam i da im se to ne isplati. Ali reakcija redatelja na to je bila grozna. Vrijeđao me da sam neuka, no ja sam redovna studentica i dajem ispite u roku, a prolazim sa četvorkom. Ponizio je mene i moju obitelj. To me pogodilo, bila sam rastresena, psihički vrlo loše, vrlo nervozna i nesigurna u sebe, a i dan danas mi je teško – prisjetila se u sudnici Stanković te je rekla da joj se Matanić javio ljetos kako bi se našli u Osijeku i popričali.

- Jeste li mu odgovorili? I jeste li vi znali tad, kad ste pročitali komentare koji su predmet tužbe, uopće znali tko je okrivljeni? - zanimalo je suca.

- Nisam mu odgovorila. Ne znam zašto bih - rekla je.

Dodaje da se prvo ispričao pod pritiskom javnosti na društvenim mrežama, da bi nakon toga ispriku povukao uz opravdanje kako smo različitih svjetonazora i stavova.

- I da, znam tko je on, eksponirani redatelj, poznat široj javnosti kao i ja. Imam veliki broj sljedbenika. Na YouTubeu me prati 96.000 ljudi, na Instagramu 95.000, a na TikToku preko 320.000 osoba - rekla je influenserica.

Na upit Matanićeva odvjetnika, pak, je li gledala televizijsku emisiju Nedjeljom u 2 u kojoj se on navodno ispričia, ona je rekla da tu isprike nije bilo, piše Jutarnji.

- On se nije izričito javno ispričao nego je komentirajući voditeljeva pitanja rekao nešto kao nedovršenu riječ “isprič” te ga je voditelj prekinuo. Ja to nisam shvatila kao ispriku - rekla je. Sudac je prihvatio prijedlog da na idućem ročištu pogledaju snimku sporne isprike.

U tužbi zbog koje je Matanić završio na sudu piše da je 30. kolovoza 2020. godine ničim izazvan, iako se okolnost događaja koji je bio motiv za ono što je napisao nije odnosila na njega, na društvenim mrežama naveo za Stanković da je 'influencerska spodoba... neuka, šljam, neradnička bagra i vrijeđao je zbog pripadnosti društvenoj skupini influenceri'

Dan kasnije napisao je ispod statusa komentar: 'Ja sam drugačije odgojen - po meni netko da ubere $100000 mora imati je.... obrazovanje - to što je tako lakše korporacijama - ne čini tu neuku klinku nimalo fora'