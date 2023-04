Influencerica napravila zahvat na jeziku pa priznala: 'Ovo je spas, napokon se mogu ljubiti!'

Brazilska influencerica Rochelle Garett (22) poznata kao Xehli G, nedavno je s obožavateljima na društvenim mrežama podijelila novost kako je odrezala 'dio jezika' kako bi navodno poboljšala ljubljenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ona ima pola milijuna pratitelja na Instagramu, a svima njima opisala je kako je kratki frenulum, odnosno jezična resica, dosad utjecala na njen život.

Foto: Instagram

Osim što kratki frenulum (tkivo koje povezuje jezik s dnom usne šupljine) može uzrokovati probleme s jelom i žvakanjem, Rochelle je utjecao i na samopouzdanje ‘jer nije mogla uživati u ljubljenju‘.

- Dok nisam otišla na operaciju, osjećala sam se kao da nikad nikoga nisam stvarno poljubila - ispričala je u videu.

- Sada se čini da mi je jezik opušten pri ljubljenju, a dosad kao da je bio blokiran. Sada je ljubljenje puno bolje, osjećaj je jedinstven. Tko god me prije poljubio mora misliti da nisam znala što radim - kazala je Rochelle.

Dodala je kako su je prije maltretirali zbog načina na koji govori i da je dobivala okrutne komentare na internetu, što ju je također inspiriralo da operira jezik.

Foto: Instagram

- Trebala sam ići na ovu operaciju dok sam bila mala, čak je i pedijatrica to preporučila, ali mama nije to htjela učiniti zbog bolova.I sama sam se bojala to učiniti, zato mi je trebalo toliko godina - zaključila je Rochelle.

Najčitaniji članci