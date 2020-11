Influencerica povraćala hranu vrhunskog chefa pa ga ponizila

Sestre D'Amelio, koje su se proslavile na društvenoj mreži TikTok, snimaju i seriju na kojoj u goste pozivaju slavne osobe. No posljednja emisija izazvala je lavinu negativnih komentara

<p>Nakon objavljene snimke na YouTube kanalu, influencerice <strong>Charli </strong>i <strong>Dixie D'Amelio</strong>, koje na TikToku imaju milijune pratitelja, izazvale su ljutnju i zgražanje pratitelja.</p><p>Pokrenule su seriju u kojoj pozivaju slavne osobe na večeru kod svojih roditelja, a posljednjom objavom postale su tema u svjetskim medijima zbog ponašanja za stolom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Na večeri su ugostile YouTubera i šminkera<strong> Jamesa Charlesa </strong>(21), a njihovo ponašanje prema kuharu <strong>Aaronu Mayu</strong>, koji je inače vrhunski chef, užasnulo je mnoge njihove pratitelje.</p><p>Kada je kuhar za stol donio jedno od jela, Dixie se užasnula kada je u njemu pronašla puža. Naposljetku je povratila, a njezin joj je otac rekao kako previše dramatizira. No to ju nije spriječilo da i dalje ponižava kuhara koji joj je pokušao objasniti kako se radi o specijalitetu. </p><p>Video je pregledan više od 10 milijuna puta, a gledatelji su se u komentarima složili kako bi ovo mogao postati najomraženiji video na toj platformi.</p><p>Brojni su komentari kako je influencerica radila čudne izraze lica dok je kuhar dolazio do stola te kako su sestre nepristojne. Osim toga, napomenuli su kako ne bi trebale prestati snimati seriju na kojoj dočekuju goste na večeri.</p><p>Inače, sestre Charli i Dixie su izrazito popularne na društvenoj mreži TikTok. Dixie ima 43 milijuna pratitelja, a Charli 98 milijuna. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>