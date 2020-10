Osim toga, snimke zvijezda koje su bile poznate, ali ipak ne i toliko zanimljive tabloidima po\u010deo je objavljivati na YouTubeu. Me\u0111utim, kako je po\u010detkom godine progla\u0161ena pandemija korona virusa, zvijezde koje je ina\u010de vi\u0111ao po ulicama, vi\u0161e nije mogao tako lako sresti. Okrenuo se TikTokerima.\u00a0

<p>Na YouTube kanalu 'The Hollywood Fix' <strong>Fletcher Greene</strong> (38) svakodnevno objavljuje snimke poznatih osoba. Ispočetka je bio paparazzo, a to je postao sasvim slučajno. S obzirom na to da je živio u Los Angelesu u kvartu gdje je živjela glumica <strong>Karrueche Tran</strong> (32) koja je prije deset godina hodala s pjevačem<strong> Chrisom Brownom</strong> (31).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Megan Fox i Machine Gun Kelly na večeri </strong></p><p>Znao je točno kad je Brown bio kod nje pa ih je jednog dana snimio i poslao američkom tabloidu TMZ-u. Za to je dobio oko šest tisuća kuna. Sretao je sve više i više slavnih osoba pa je kupio bolju opremu i nastavio fotkati i prodavati slike najpoznatijim svjetskim tabloidima. Prije dvije godine snimio je<strong> Brooklyna Beckhama </strong>(21) kako se ljubi s nepoznatom ženom dok je još, navodno, bio u vezi s tadašnjom djevojkom <strong>Chloë Grace Moretz </strong>(23). Te snimke prodao je za 12 tisuća dolara.</p><p>Osim toga, snimke zvijezda koje su bile poznate, ali ipak ne i toliko zanimljive tabloidima počeo je objavljivati na YouTubeu. Međutim, kako je početkom godine proglašena pandemija korona virusa, zvijezde koje je inače viđao po ulicama, više nije mogao tako lako sresti. Okrenuo se TikTokerima. </p><p>- Kad nas je pogodila korona, slavni ljudi su napustili grad i jednostavno nestali. Sve su slavne osobe samo nestale. Izašao bih i radio u osmosatnoj smjeni i vratio se kući s praznom memorijskom karticom - objasnio je za strane medije Greene. </p><p>Na ulicama je jedino viđao tinejdžere, koji su bili izrazito popularni na TikToku. Krenuo je snimati njih i shvatio da to odlično 'prolazi'. U srpnju je pratio dramu najpoznatije <strong>Charli D'Amelio</strong> (16) koja je tad saznala da je njen bivši dečko <strong>Chase Hudson</strong> (18) viđen s <strong>Nessom Barrett</strong>, još jednom poznatom TikTokericom. Zahvaljujući tome što je pratio tu 'dramu', dobio je više od pola milijuna novih pratitelja. </p><p>- Puno je mjesta gdje izlaze. A na puno ih mjesta možete jednostavno fizički vidjeti, pogotovo jer su restorani sad na otvorenom. Oni će izaći, napiti se, početi plesati po stolovima i varati svoje djevojke - rekao je. Ipak, nekad mu sve to bude naporno jer tinejdžeri budu vani i do kasnih jutarnjih sati, a sve materijale treba još obraditi. </p><p>Zbog toga što sve snima i objavljuje ljudi ga napadaju da mora prestati s tim jer pretjeruje. </p><p> </p>