- Prije pet godina počela sam snimati za YouTube sa sestričnom na engleskom jeziku. Godinu dana kasnije sam se prebacila na našu scenu. Počela sam iz zabave, a na kraju je preraslo u nešto veliko. Ovo mi je odličan vjetar u leđa da još jače nastavim dalje. Uvijek će biti hejt komentara, oduvijek je bilo i zauvijek će ih biti. Ako ih nema, to znači da nešto krivo radite. Nemam neke planove što se tiče YouTubea. Snimat ću dokle god će mi se snimati - rekla je.

Za YouTube snima izazove i prankove na prijateljima i sestrama, a na TikToku najčešće objavljuje "zezancije" sa sestrama. Zbog obrazovanja je sa 15 godina preselila iz Osijeka u Split, a sad zbog fakulteta i posla živi u Zagrebu. Ima tri sestre i dva brata, koji su u Osijeku, a kaže kako se navikla na to da žive odvojeno.

- Uzor sam im i netko na koga se sestre i nesvjesno ugledaju. To mi je velika odgovornost. Kao mali smo se stalno svađali, bilo je turbulentno, ali sada je super. Bit će dinamično i kada će svatko od nas imati svoju obitelj - rekla je. Za deset godina Doris se vidi kao ispunjena i ostvarena žena, kako u poslovnom, tako i u obiteljskom smislu.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.\u00a0

POGLEDAJTE INTERVJU S INFLUENCERICOM:\u00a0

Influencerica Doris o Mataniću i povlačenju isprike: 'Ovo me nije ubilo, ali me sigurno ojačalo...'

U intervjuu za YouTube kanal 24sata, influencerica Doris Stanković komentirala je situaciju oko porečkog restorana, ali i estradnjaka koji su se uključili u raspravu

<p>Još nigdje nisam doručkovala, ručala niti večerala - besplatno, ali sam dobila razne poude za suradnju, našalila se Doris Stanković. Trenutačno najpopularnija influencerica u Hrvatskoj, desetak dana nakon slučaja "porečki restoran" prvi put je stala pred kamere i u intervjuu za <a href="https://www.youtube.com/channel/UCpJNsBEupVtlLlVIYw-kFpg?view_as=subscriber">YouTube kanal 24sata</a> otkrila kako se osjeća, kome najviše zamjera u cijeloj priči te kakvi su joj planovi za budućnost. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S DORIS STANKOVIĆ: </strong></p><p>- Nisam znala da će moja situacija podići toliko prašine u cijeloj Hrvatskoj. Na TikToku i općenito na društvenim mrežama objavljujem svoj privatni život tako da sam te videe o restoranu objavila jer mi je to bilo prirodno. To nije bilo iz osvete. Nigdje nisam objavila niti ime restorana već se pročulo iz treće ruke. Nisam bila uvrijeđena jer su me odbili. Odbijala sam i ja razne ponude, mene su odbijali. To je sve normalno u ovom poslu. No bila sam šokirana načinom pristupa prema meni i uvredama - rekla je. </p><p>Zbog cijele situacije odlučila je uzeti kratak predah od društvenih mreža na kojima je inače aktivna svakodnevno. Trenutačni publicitet teško joj pada iako je odlučila iz svega izvući nešto pozitivno. </p><p>- Dosta toga me pogodilo. Ljudi mi se javljaju i vrijeđaju me. Na kraju, bit svega toga je oprostiti jer je oproštenje vrlina jakih - rekla je te dodala kako joj je ovo pokazalo da je njezin utjecaj zaista velik. </p><p>Najžešći okršaj je imala s Daliborom Matanićem, koji je influencere krasio pogrdnim imenima, potom je Doris napisao pismo isprike, a u najnovijoj objavi povukao je isprike zbog njezinih stavova o abortusu i istospolnim brakovima. </p><p>- Njegovo ponašanje govori o njemu. Toliko - rekla je Doris. Na stranu influencera stali su Marin Miletić, vjeroučitelj i saborski zastupnik, Danijela Dvornik, mama influencerice te Sonja Kovač, koja i sama ima uspješan biznis zbog društvenih mreža.</p><p>- Začudila me podrška javnih osoba koji imaju utjecaj u našem društvu. Svima sam zahvalna na podršci jer me to ojačalo - rekla je. Ekipa iz restorana ju je blokirala na Instagramu, a njoj je to pomalo smiješno.</p><p>Društvene mreže smatra hobijem, no s vremenom je počela zarađivati te sad to prerasta u posao. Mladu studenticu komunikologije na Instagramu prati 88 tisuća ljudi, na TikToku 254 tisuće, a na YouTubeu ima 107 tisuća pretplatnika. </p><p>- Prije pet godina počela sam snimati za YouTube sa sestričnom na engleskom jeziku. Godinu dana kasnije sam se prebacila na našu scenu. Počela sam iz zabave, a na kraju je preraslo u nešto veliko. Ovo mi je odličan vjetar u leđa da još jače nastavim dalje. Uvijek će biti hejt komentara, oduvijek je bilo i zauvijek će ih biti. Ako ih nema, to znači da nešto krivo radite. Nemam neke planove što se tiče YouTubea. Snimat ću dokle god će mi se snimati - rekla je. </p><p>Za YouTube snima izazove i prankove na prijateljima i sestrama, a na TikToku najčešće objavljuje "zezancije" sa sestrama. Zbog obrazovanja je sa 15 godina preselila iz Osijeka u Split, a sad zbog fakulteta i posla živi u Zagrebu. Ima tri sestre i dva brata, koji su u Osijeku, a kaže kako se navikla na to da žive odvojeno. </p><p>- Uzor sam im i netko na koga se sestre i nesvjesno ugledaju. To mi je velika odgovornost. Kao mali smo se stalno svađali, bilo je turbulentno, ali sada je super. Bit će dinamično i kada će svatko od nas imati svoju obitelj - rekla je. Za deset godina Doris se vidi kao ispunjena i ostvarena žena, kako u poslovnom, tako i u obiteljskom smislu.</p><p>Cijeli intervju pogledajte na <a href="https://www.youtube.com/channel/UCpJNsBEupVtlLlVIYw-kFpg?view_as=subscriber">YouTube kanalu 24sata. </a></p><p><strong>POGLEDAJTE INTERVJU S INFLUENCERICOM: </strong></p><p> </p>