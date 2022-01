Institucija svjetskog glazbenog novinarstva, kultni 'New Musical Express' započeo je 2022. godinu s odabirom 20 najiščekivanijih festivala u 2022. godini, a u impresivnom društvu najvećih i najpoznatijih glazbenih festivala u svijetu poput Glastonburya i Coachelle, svoje mjesto suvereno drži i hrvatski INmusic festival.

Od svog prvog izdanja 2006. godine INmusic festival ugostio je preko 430 glazbenih sastava iz 37 zemalja svijeta i domaćoj publici priuštio više od 500 koncertnih nastupa, pri čemu su mnogi bili premijerni nastupi u Hrvatskoj. U 14 do sada održanih izdanja INmusic festivala imali smo prilike uživati u vrhunskih nastupima najvećih svjetskih glazbenih umjetnika poput Kings Of Leon, Nick Cave and The Bad Seeds, Arctic Monkeys, The Cure, Florence + The Machine, Arcade Fire, PJ Harvey, Queens Of The Stone Age, Jamiroquai, New Order, Pixies, The Prodigy, The Black Keys, i još stotine drugih.

Dugo očekivano jubilarno 15. Izdanje INmusic festivala u Hrvatskoj premijerno predstavlja nastupe The Killers uz uvijek željno iščekivan povratak miljenika domaće i međunarodne publike Nicka Cavea & The Bad Seeds te nastupe nekih od najatraktivnijih glazbenih sastava današnjice – Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, White Lies, Fontaines D.C., The Comet is Coming i mnoge druge.

Ovakvo priznanje INmusic festivalu utoliko je veće uzevši u obzir da se hrvatski INmusic našao u impozantnom društvu najvećih svjetskih festivala nakon dvije godine pandemije zbog koje su ti festivali dobili milijunske potpore svojih država te koji uživaju veliku potporu zajednica u kojima se održavaju s prosječnim cijenama ulaznica od 2000-4000 kuna i time ostvaruju prosječni organizacijski budžet koji je od 15 do 75 puta veći od organizacijskog budžeta INmusic festivala. INmusic festival dodatno se ističe i po najpovoljnijoj cijeni festivalske ulaznice koja je prilagođena kupovnoj moći hrvatske publike, a što ističu i mnogi drugi europski i svjetski mediji iz godine u godinu, najrecentnije od strane najvećeg škotskog dnevnika The Scotsman koji u svojoj preporuci za putovanja ističe INmusic festival kao najpovoljniji u Europi. Festival je već bio hvaljen od svjetskih medija uz opise INmusic festivala kao 'Woodstocka za 21. stoljeće' (Huffington Post) ili 'najbolje čuvane festivalske tajne Europe' (NME).

Kvalitetu i atraktivnost INmusic festivala prepoznala je i brojna međunarodna publika pa se za 15. izdanje INmusica očekuje i rekordna posjeta festivalskih turista za koje se procjenjuje da će generirati potrošnju od najmanje 50 milijuna kuna za vrijeme boravka u Zagrebu i Hrvatskoj.

Usprkos međunarodnoj reputaciji i impresivnim kulturnim i turističkim rezultatima INmusic festival od svog pokretanja 2006. godine upozorava na nepravedan tretman i neadekvatnu, pa čak i dugi niz godina potpuno nepostojeću, podršku lokalne samouprave i nadležnih ministarstava. U međunarodnoj utakmici sa festivalima koji su prepoznati kao središnji kulturni i turistički događaji u svojim državama i lokalnim sredinama koje im osiguravaju izdašnu financijsku i logističku podršku, nezavisni festivali poput INmusic festivala koji nisu u vlasništvu korporacija i rizičnih investicijskih fondova, bez dugoročne i stabilne podrške lokalnih i nacionalnih tijela nisu održivi. INmusic festival se nada da će još jedno u nizu velikih međunarodnih priznanja INmusic festivalu napokon donijeti zasluženu pažnju i podršku Grada Zagreba i ministarstava kako bi Zagreb, a time i Hrvatska, ostao relevantna točka na festivalskoj mapi Europe i sredina koja svojim građanima omogućava sudjelovanje u svjetskim glazbenim tokovima i zadovoljavanje njihovih kulturnih potreba radi poboljšanja kvalitete života građana Zagreba i Hrvatske.

Jubilarno izdanje INmusic festivala #15 održati će se nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom korona virusa na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine, uz prateći sedmodnevni festivalski kamp koji okuplja posjetitelje iz preko 50 zemalja svijeta. Na dugo očekivanom INmusic festivalu #15 nastupiti će The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Tamikrest, Hinds, Dry Cleaning i mnogi drugi. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 599kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.