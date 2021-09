INmusic je na rasporedu od 20. do 23. lipnja na lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu, a u svom dugoočekivanom slavljeničkom izdanju u četiri dana predstavit će najbogatiji glazbeni program u povijesti festivala, najavili su u srijedu organizatori.

Dosad su svoj dolazak potvrdili The Killers, Nick Cave and The Bad Seeds, Deftones, Royal Blood, IDLES, Fontaines D.C., White Lies, Amadou & Mariam, Hinds i dr.

Posjetitelji zagrebačkog festivala već su 2017. imali priliku vidjeti Kasabian, koji je u festivalskoj listi želja i anketi provedenoj na novoj platformi INmusic cluba, uz Cavea, istaknut kao najbolji koncert u dosadašnjoj povijesti INmusica.

Kasabian ima šest hvaljenih studijskih albuma, stotine rasprodanih koncerata, headline nastupe na najvećim festivalima, niz glazbenih nagrada i nominacija, uključujući Brit Award za najbolji britanski glazbeni sastav, podsjeća se u najavi koncerta.

Međunarodnu reputaciju učvrstili su headline nastupom na kultnom Glastonburyju 2014. godine dok je njihova ovogodišnja jesenska povratnička turneja u Velikoj Britaniji rasprodana u svega 20 minuta, dodaje se.

Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 599kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.

Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba od 1. rujna 2021. imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna.