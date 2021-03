Proljeće je pred vratima, a s njim i sva glasnija nagađanja o nadolazećoj festivalskoj sezoni, koja starta već od svibnja. Europske zemlje odlučuju se za razne taktike: od COVID putovnica, masovnog cijepljenja građana pa sve do brzih i svima dostupnih antigenskih testova, koji bi mogli spasiti i događanja na obali. Posebice ona koja već godinama organiziraju Britanci. Boris Johnson prije dva tjedna najavio je ukidanje svih protupandemijskih mjera već u lipnju, a britanski premijer možda ovim potezom “probudi” i ostale. Malo tko želi odustati od sezone, a nije puno ni onih koji si to financijski mogu dopustiti. Neki od najvećih svjetskih glazbenih festivala otpisali su i 2021. godinu, no festivali u Hrvatskoj još se ne daju. Većinom “tapkaju u mraku i neizvjesnosti”, a provjerili smo s organizatorima što planiraju ove godine.

Iako je u Hrvatskoj udarna festivalska sezona na obali, na kojoj u pravilu imamo desetke značajnih glazbenih manifestacija, od svibnja do rujna, veliki festivali stanuju i u Zagrebu. INmusic dovodi respektabilna, svjetska glazbena imena već 15 godina, a 2017. pojavio se i Zagreb Beer Fest, koji posljednjih godina krajem svibnja dovodi na Trg Francuske Republike jaka imena iz regije, ali i inozemstva. Nastupali su na festivalu Morcheeba, My Baby, Vojko, Pipsi, Urban... a lokacija u širem centru grada te besplatan ulaz bili su u pravilu garancija za 20 do 25 tisuća posjetitelja dnevno. Te 2018. procirkuliralo je Zagreb Beer Festom 100.000 ljudi. Ove godine teško je i zamisliti takav scenarij, priznaje prvi čovjek festivala Zvonimir Pušić iz agencije YEM. Pogotovo ne krajem svibnja.

- Službeno festival nije otkazan, ali neslužbeno će biti odgođen za mjesec, dva. Dakle, nerealno je očekivati svibanjski termin, ali ciljamo na to da će Stožer popustiti s mjerama do srpnja. Nitko iz naše industrije zasad ne radi ništa. Svi čekamo zeleno, ma i žuto svjetlo pa da krenemo s planiranjima. Trenutačno ni to nije moguće - otkriva.

Vlada će dati posljednju riječ, a svi u industriji apeliraju na neki od modela popuštanja. Vrijeme curi, a o projektima, naravno, ovisi velik broj ljudi, ne samo nekolicina organizatora.

- Ugostitelji, produkcija, izvođači, zaštitari... Da bi se ovako veliki projekt odradio barem približno na istoj razini kao do sada potrebno je barem dva mjeseca od objave datuma održavanja. Dakle, ako ciljamo na srpanj, do svibnja bismo to već trebali znati i samim time i objaviti nove informacije - pojašnjava.

Zagreb Beer Fest ne prodaje ulaznice pa je utoliko manja zavrzlama s financijama, no prvi čovjek festivala organizira i druge velike manifestacije.

- To je svakako bila olakotna okolnost pri odgodi prošle godine. Samo sam promijenio datum, pustio objavu i zaplakao u sebi jer sam bio svjestan da sve ide nizbrdo. Naša politika je da pri svakoj izmjeni datuma kupac može zatražiti povrat novca. To smo prakticirali za sve naše koncerte u Tvornici kulture, kao i na Fibra Festivalu u Splitu, iako organizator ima troškove i ako se koncert ne realizira. Naravno, najgora opcija je ako je izvođač već došao na lokaciju i iskrcao prvi kamion opreme, tada praktički plaćaš sve i još dobar dio honorara, ali postoji puno troškova u ranijoj fazi. Medijski zakup, kampanja, oglasi, ljudski resursi... jer ta tri ili četiri mjeseca bio si usredotočen u jedan projekt koji ti na kraju nije ostvario dobitak. Ili ti je čak stvorio gubitke - dodaje naš sugovornik.

Svjetlo na kraju tunela vidi tek 2022. godine.

- I to neko malo svjetlo, koje onako treperi. Ova će godina biti nešto bolja od 2020., ali 'nešto bolja' u odnosu na grozno nije neka utjeha. Te 2022. bi možda mogli, ako ništa, barem krenuti s planovima i realizacijama jer trenutačno je najgore što ti ne znaš kad i koliko možeš raditi. Nama netko treba reći kompletan plan otvaranja za idućih šest mjeseci, a ne govoriti 'iduća dva tjedna su ključna' - zaključuje te dodaje kako jednom kad sve konačno prođe publike neće manjkati, ali će ponuda biti puno siromašnija jer mnogi u ovom poslu neće preživjeti ili jednostavno više neće htjeti riskirati.

Krajnje neizvjesna je i sudbina još većeg zagrebačkog festivala, jarunskog INmusica. To događanje zakazano je u terminu od 21. do 23. lipnja, no u ovom trenutku to djeluje poprilično nestvarno. Iz INmusica su tradicionalno ‘zakopčani’, nisu zasad komentirali kakva je sudbina festivala. Prošle godine nisu vraćali novac od ulaznica već su one vrijedile i za 2021. Ne bude li ponovno festivala, postavlja se pitanje kako će se i kad namiriti publika.