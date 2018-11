Irena napustila show, a Mario Mandić postao je prvi finalist...

Kandidati odlučuju o tome koji će od troje kandidata koji su se našli ispod žute linije napustiti show. Alen je svoj glas dao Ireni jer je

najmanje kilograma izgubila na vaganju, a i smatra da je došla do cilja pa joj više nije potrebno biti u emisiji. Domagoj je isto svoj glas dao Ireni jer kaže da nije imao drugi izbor s obzirom da Baru ne bi mogao nikad nominirati. Irena je svoj glas dala Bari jer kaže da je to bila njegova želja. Baro je, pak, nominirao Irenu jer je rekao da Domagoja neće nikad napisati. Mario je svoj glas također dao Ireni jer smatra da su Domagoj i Baro zaslužili ostati više nego što je to zaslužila ona. Irena je rekla da je od Marija već čula negativne

komentare na svoj račun, a sve je počelo još na početku showa kad je Irena povraćala nakon pojedenog obroka.

Foto: promo

Mario je prokomentirao da se ni na treninzima nije posebno trudila, a kada je krenulo prepucavanje, situaciju je pokušao smiriti Baro.

Petar je također svoj glas dao Ireni jer je imala najslabiji rezultat, a otvoreno je rekao i da mu je konkurencija. I Luka je svoj glas dao Ireni, a presudilo je to što je u boljim odnosima s Domagojem i Barom nego s njom. Irena je na kraju komentirala i da je očekivala ovakav ishod te da nije razočarana.

Foto: promo

U Život na vagi je došla sa 132,8 kg, a odlazi sa 85,7 kg, što znači da je izgubila 47,1 kg. Za kraj je pročitala i svoje obećanje, koje je napisala na početku showa, a u kojem se proteže samo jedan cilj – da postane majka.

Foto: promo

Poslije vaganja dečki su odlučili pripremiti spačku za trenere – priredit će im trening kakvim oni njih već četiri mjeseca 'muče'. Dok su kandidati slavodobitno zadavali vježbe, treneri su se kupali u znoju. Kandidatima su u posjet došli djelatnici Poliklinike Aviva, Mirela Marić, nutricionistica te dr.sc. Darko Horvat, internist gastroenterolog, koji su im prezentirali njihove dosadašnje rezultate. Mario Mandić je dosad izgubio 45,9 kg, u struku je izgubio 22 cm, a ukupno se pomladio pet godina. Petar je izgubio 59,3 kg, u opsegu struka je izgubio čak 55 cm, a pomladio se tri godine. Domagoj je imao najvećih problema sa zdravljem iako ima svega 18 godina, a tijekom boravka se pomladio za tri godine.

Foto: RTL

Luka je izgubio 55,7 kg, u struku je izgubio 30 centimetara i pomladio se za pet godina. Marijo je izgubio 56,1 kg, a pomladio se tri godine. Alen je izgubio 70 kilograma, u struku je izgubio 41 centimetar, a pomladio se za nevjerojatnih 11 godina.

Foto: RTL

Nakon motivirajućih rezultata koje su dobili iz Poliklinike Aviva, kandidati dolaze pred veliki izazov, koji im je zapravo presudan – pobjednik izazova ide direktno u finale! Zadatak je taj da moraju visjeti na šipci, a pobjednik je onaj koji najviše izdrži. Prvi je popustio Alen, a onda i Domagoj. Petar je treći odustao, potom i Baro pa je borba za prvog finalista ostala između Marija i Luke. Na kraju se kao spretniji i izdržljiviji pokazao Mario i time osigurao finale.