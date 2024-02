Irena o svađi na njezinoj večeri: 'Svi su oni glumci, igraju uloge'

Svatko od ovotjednih kandidata igra neke uloge, osim Nikole i mene. Mi smo takvi kakvi jesmo, takvi smo bili u emisiji, a oni su svi glumci, kako bih ja rekla, matematičari, svi su oni na isti kalup, samo drugo pakovanje. Rekla je to za RTL Irena Lalin, na čijoj je večeri u srijedu izbila svađa zbog dlake koju je Tina pronašla i o tome obavijestila baš sve.

- Što se mene tiče, mogla je reći i nije trebala reći... Iako je Tina komentirala, Mirjana je mogla to nulirati. No, njezin ego je bio povrijeđen pa je ona od toga napravila show kod mene. Vidjet ćemo dalje – hoće li napraviti kod Tine show. Ako već misliš da je Tina to namjerno napravila, onda napravi show na njezinoj večeri, a ne na mojoj - dodala je Irena.

Foto: RTL

Irena je pokušala smiriti situaciju

Objasnila je da ne zna kako i zašto su to pokrenule na njezinoj večeri jer je u tom trenutku bila u kuhinji.

- Rekla sam joj da prekine više jer je kod mene. Da ja dođem kod neke osobe u goste i ako se još to snima i ja je poštujem – neću raditi skandal, ali ona od toga trenutka kada je Tina našla dlaku, ona se pretvorila u drugu osobu - rekla je Irena te dodala kako ju je pokušala na animirati na svojoj večeri jer je vidjela koliko je njezino lice drugačije.

- Onda kada pokušavam tako zabaviti goste, govore mi da stalno sve okrećem na seks. Ja tu riječ nisam upotrebljavala, to što netko razmišlja tako, seksualno, to je njegov problem. To su naše zezancije iz Pakoštana - zaključila je.

Foto: RTL

Tražila sreću u 'Ljubav je na selu'

Trgovkinju Irenu imali smo priliku vidjeti u 15. sezoni showa 'Ljubav je na selu', gdje se borila za srce farmera Zvonka Šantalaba iz Buzina.

On ju je prvu izbacio i ostavio kod sebe Brankicu Kobasić i Smilju Livančić. Sreću je pokušala pronaći i kod Denisa Rumca u devetoj sezoni, s kojim također nije kliknula.

Foto: RTL

Biograđanka je prije 'Ljubavi na selu' devet godina bila u braku te ima dva sina.

- Ja sam bila naivna i slijepa od ljubavi - rekla je Irena koja je u brak ušla s 21 godinom, nakon 15 dana veze.