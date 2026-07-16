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IZ SHOWA NA PISTU

Irena Štetić Andrin bila je u Životu na vagi, sada je 'postala' manekenka: Bilo je magično

Piše Maša Mai Čigir,
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Irena Štetić Andrin bila je u Životu na vagi, sada je 'postala' manekenka: Bilo je magično
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Foto: RTL/Promo
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Irena Štetić Andrin prijavila se u show 2018. godine kako bi postala majka. U tome je uspjela, kaže da je to njeno najveće postignuće

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Irenu Štetić Andrin upoznali smo 2018. godine u trećoj sezoni showa "Život na vagi", a prije nekoliko dana mogli smo je vidjeti u ulozi manekenke na humanitarnoj reviji Humanitas u Dubrovniku.

Foto: RTL

Osvrnula se na to kako je u nekoliko godina došla od natjecateljice showa u kojem je glavni cilj izgubiti prekomjerni višak kilograma do toga da nosi kreacije na modnoj pisti te priznala kako nikad nije mislila da će se upravo ona naći u ulozi manekenke.

Foto: rtl

- Nikad u životu nisam niti sanjala da ću se pojaviti na pisti, ali valjda dragi Bog sve nekako posloži pa te iznenadi u životu... Moram priznati da sam iznenađena i pozivom predrage dizajnerice iz Dubrovnika, Lella Design, čije kreacije nose naše predstavnice na svjetskim izborima ljepote. Iznenađena sam osjećajem koji izlazak na pistu daje jednoj ženi. Posebno je, magično, vraća ženi njenu prirodnu žensku energiju i samopouzdanje. Nije da meni to nedostaje, to već svi znaju - opisala nam je.

Irena se s viškom kilograma borila čak dva puta, a sad je napokon otkrila srž problema zbog kojeg je vodila bitku s kilogramima, ali i dodala kako podržava korištenje popularnih lijekova za mršavljenje, koje je i sama isprobala.

- Napokon sam riješila inzulinsku rezistenciju, koja je bila glavni izvor mojih problema. Ovaj put sam smršavjela uz pomoć lijekova i nemam ništa protiv, morat ću ih primati cijeli život jer bez nje inzulinska rezistencija bi me opet mučila, tako da se uz pomoć nje i održavam. Što se tiče kilograma, došla sam do nevjerojatnih 55 kg, ali svi su me osudili da sam premršava. Sad se održavam da budem oko 60 kg i odlično se osjećam.

Foto: Privatni album

Otkrila je i što bi rekla sebi 2018. godine kad je ulazila u show, ali i kad je opet vratila kilograme.

- Rekla bih joj da smo uspjele u onome radi čega smo i ušle u show, a ponovno bucmastoj Ireni nakon trudnoće bih rekla: 'Kraljice moja, sve ćemo opet riješiti' - rekla je.

Foto: PROMO

Za kraj je ipak istaknula kako je njezin najveći uspjeh to što se ostvarila u ulozi majke, a to je i bio glavni razlog za prijavu u show 2018. godine.

- Imam mnogo uspjeha iza sebe, svjesna sam toga, ali vjerujte mi da mi je ipak najveći uspjeh, bez okolišanja, taj što sam se uspjela ostvariti kao majka - priznala je Irena.

Foto: PROMO

U showu je skinula impresivnih 50 kilograma i tako bila najbolja od nefinalista. To joj je donijelo nagradu od 50.000 kuna. A između vlastitih napora da sačuva zdravlje, Irena pomaže kad god joj se pruži prilika, što je i dokazala baš na primjeru nagrade iz showa.

- Cjelokupan iznos donirala sam dječici. Nisam htjela zadržati niti kunu od showa - rekla nam je Irena, koja je novac donirala i malenome Mihaelu.

Foto: PROMO

Tad četverogodišnji dječak trebao je slušni aparat jer još nije govorio. Na internetu je pronašla broj dječakove majke i rekla da će mu kupiti najbolji slušni aparat koji postoji.

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