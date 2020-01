Irina nakon veze s Bradleyjem: 'Ima dana kad se raspadam...'

Nakon što su konačno postigli dogovor oko skrbništva nad zajedničkim djetetom, kćerkom Leom (2), ruska manekenka Irina Shayk (34) progovorila je o prekidu veze s glumcem Bradleyjem Cooperom (45). Za britanski Vogue Irina je komentirala što misli da je pravi razlog njihovog raskida.

- Mislim da u sve dobre veze donosiš svoje dobro i loše. To je priroda ljudskog bića. Dvoje dobrih ljudi ne čine nužno dobar par. Jako sam sretna jer sam doživjela to što smo imali. Život bez njega je za mene nešto sasvim novo - izjavila je Irina koja s kćeri živi u New Yorku, gdje se preselio i Cooper.

- Teško je balansirati. Sad sam majka bez podrške supruga i moram raditi i zarađivati. Ima dana kad se probudim i ne znam što da radim, raspadam se - dodala je ruska manekenka te dodala kako misli da je se neki muškarci boje.

- Ako nekoga izbacim iz života, ja tu osobu jednostavno više ne želim vidjeti. Mislim da je neke ljude strah te hladnoće i da mnogo ljudi ne zna da je ispod tog oklopa draga i osjetljiva osoba koja plače za vrijeme intervjua - zaključila je Shayk.

Podsjetimo, par je prekinuo nakon četiri godine veze. Postojala su brojna nagađanja o razlogu prekida, a sve je počelo sumnjom u glumčevu nevjeru, zbog prisnog odnosa s pjevačicom i glumicom Lady GaGom (33).

