Iris Livaja oprostila se od djeda: 'Vrijeme s tobom ćemo pamtiti'

Jedno je sigurno, vrijeme provedeno s tobom uvijek ćemo pamtiti. Sjećanja ne mogu otići, oprostila se Iris Livaja u ponedjeljak od djeda Mirka na društvenim mrežama.

Bivša manekenka i supruga nogometaša Marka Livaje (30) objavila je fotografiju s djedom uz pjesmu 'Zbogom' pjevačice Doris Dragović (62).

Foto: Instagram/screenshot

Nedavno je s Livajom proslavila 10. godišnjicu veze.

- Ljubav s tobom. Deset godina u tvojim rukama. Volim te - napisala je uz fotografiju na kojoj se ljube.

Iris je Hajdukovca upoznala 2014., kada je njemu bilo 20, a njoj 34 godine. Par je 2016. dobio kćer Elizabet, a 2021. rodio im se i sin Lorenzo. Pred oltar su stali nakon osam godina veze, u svibnju 2022.

- Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - rekla je Iris ranije za Slobodnu Dalmaciju.