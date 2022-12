Iris Rajčić podijelila je emotivnu poruku suprugu Livaji i ostalim igračima: Evo što je napisala...

Iris Rajčić (43) pružila je podršku svom suprugu Marku Livaji (29) i ostalim igračima nakon poraza od Argentine.

Podijelila je na Instagram storyju fotografiju Livaje kako tješi Joška Gvardiola (20). Uz nju je Iris napisala kako ništa nije izgubljeno.

- Kako god bilo u subotu, za nas ste zlatni.. Mi smo ponosni. Obraz vam je čist! I suze i one pročišćavaju.. Idemo, glavu gore - dodala je.

Iris i Livaja vjenčali su se ovog proljeća u splitskom Sustipanu nakon osam godina veze. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Elizabet i sinčića Lorenza. Ranije je kazala kako je u njihovom braku sve podređeno Markovoj karijeri.

- Moj život, naš život, trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko - rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

Osim toga, opisala je kakav je Livaja privatno.

- On je nepredvidiv. Nikad ga nećeš moći pročitat. Marko ne govori puno, on radi. Svoj na svome je u obitelji i najbližem krugu prijatelja; tu će se otvoriti, biti opušteniji, a svugdje drugo vidjet ćete ga s puno strpljenja, s puno poštovanja prema svima. On je uz to i pun iznenađenja i jako je pažljiv. Moj Marko je hodajuća emocija - ispričala je.

