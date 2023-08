Iris Livaja stigla je na svadbu Borana i Ane Uglešić bez muža: Snimila se s drugom pratnjom

Supruga nogometaša Marka Livaje (29), Iris Livaja, zabavljala se u subotu navečer na svadbi glumice Ane Gruice Uglešić (40) i splitskog psihijatra Borana Uglešića. Plesala je, pjevala, ma uživala, ali, čini se, bez supruga.

Iris je na svadbu splitskog para, koja je uslijedila nakon crkvenog vjenčanja u Sitnu Gornjem, stigla s prijateljicom. Snimile su se zajedno za stolom restorana Maestro na Firulama.

Foto: Instagram

Za veliki dan prijateljice Ane odjenula je crnu haljinu s dubokim prorezom na dekolteu, a uskladila ju je s žutim cipelama na neobičnu petu.

Kosu je počešljala u rep, a istaknula ju je visećim naušnicama.

Foto: Instagram

Gdje se za to vrijeme nalazio Livaja, nije poznato. Iris i Marko vjenčali su se 2022. u splitskom Sustipanu nakon osam godina veze. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Elizabet i sinčića Lorenza. Ranije je kazala kako je u njihovom braku sve podređeno Markovoj karijeri.

- Moj život, naš život, trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko - rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Osim toga, opisala je kakav je Livaja privatno.

- On je nepredvidiv. Nikad ga nećeš moći pročitat. Marko ne govori puno, on radi. Svoj na svome je u obitelji i najbližem krugu prijatelja; tu će se otvoriti, biti opušteniji, a svugdje drugo vidjet ćete ga s puno strpljenja, s puno poštovanja prema svima. On je uz to i pun iznenađenja i jako je pažljiv. Moj Marko je hodajuća emocija - rekla je.