Irma donosi glazbeni hit jeseni: Zašto je 'Uzmi Me' pjesma koja će vam ostati pod kožom

Već na prvo slušanje jasno je da Irma otvara sasvim novo poglavlje svoje karijere...

Kad umjetnica s klasičnim obrazovanjem i glasom koji osvaja kazališne pozornice odluči zakoračiti u klupski ritam – rezultat je magija. Upravo to donosi Irma Dragičević, crossover pjevačica koja posljednjih godina niže uspjehe u operetama i mjuziklima, a sada nas zavodi potpuno novim singlom 'Uzmi Me'.

Foto: Irma Dragičević

'Uzmi Me' spaja dvije strane njezine osobnosti – klasičnu eleganciju i modernu, plesnu energiju. Zavodljivi vokal, emotivna dubina i ritmični aranžman u kojem se osjeti kemija cijelog autorskog tima čine ovaj singl jednim od najočekivanijih jesenskih izdanja domaće scene.

Irma je poznata publici po ulogama u 'Groficu Maricu', 'Pariškom životu' i mjuziklima 'The Six' i 'Posljednjih pet godina', kao i po upečatljivom nastupu na Dori 2025. No, s 'Uzmi Me' ide korak dalje: otkriva svoju ranjivost i snagu kroz zvuk koji zrači svježinom, kao da produžuje ljeto i ulijeva novu dozu optimizma.

Videospot, u produkciji Domy Medije, donosi senzualnu, filmsku atmosferu koja naglašava ono neizrečeno – onaj trenutak između želje i prepuštanja. To je poziv na osjećaj, na hrabrost i na strast. A ako je suditi po Irminom glasu i viziji, ovo je tek početak putovanja koje će nas pratiti još dugo. Sve zajedno zaokružuje jedno glazbeno iskustvo koje traje...

POGLEDAJTE VIDEO: