Obavijesti

Show

Komentari 0
ELEGANCIJA I STRAST

Irma donosi glazbeni hit jeseni: Zašto je 'Uzmi Me' pjesma koja će vam ostati pod kožom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Irma donosi glazbeni hit jeseni: Zašto je 'Uzmi Me' pjesma koja će vam ostati pod kožom
4
Foto: Irma Dragičević

Hrvatska akademska glazbenica i sopranistica iz Varaždina napravila iskorak prema klupskom ritmu. Irma Dragičević iznenadila senzualnošću u pijesku. Pogledajte i video spot

Već na prvo slušanje jasno je da Irma otvara sasvim novo poglavlje svoje karijere...

Kad umjetnica s klasičnim obrazovanjem i glasom koji osvaja kazališne pozornice odluči zakoračiti u klupski ritam – rezultat je magija. Upravo to donosi Irma Dragičević, crossover pjevačica koja posljednjih godina niže uspjehe u operetama i mjuziklima, a sada nas zavodi potpuno novim singlom 'Uzmi Me'. 

Foto: Irma Dragičević

'Uzmi Me' spaja dvije strane njezine osobnosti – klasičnu eleganciju i modernu, plesnu energiju. Zavodljivi vokal, emotivna dubina i ritmični aranžman u kojem se osjeti kemija cijelog autorskog tima čine ovaj singl jednim od najočekivanijih jesenskih izdanja domaće scene.

Irma je poznata publici po ulogama u 'Groficu Maricu', 'Pariškom životu' i mjuziklima 'The Six' i 'Posljednjih pet godina', kao i po upečatljivom nastupu na Dori 2025. No, s 'Uzmi Me' ide korak dalje: otkriva svoju ranjivost i snagu kroz zvuk koji zrači svježinom, kao da produžuje ljeto i ulijeva novu dozu optimizma.

4
Foto: Irma Dragičević

Videospot, u produkciji Domy Medije, donosi senzualnu, filmsku atmosferu koja naglašava ono neizrečeno – onaj trenutak između želje i prepuštanja. To je poziv na osjećaj, na hrabrost i na strast. A ako je suditi po Irminom glasu i viziji, ovo je tek početak putovanja koje će nas pratiti još dugo. Sve zajedno zaokružuje jedno glazbeno iskustvo koje traje...

POGLEDAJTE VIDEO: 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Princeza sapunica' ljubi našeg skladatelja, razvela se dvaput. Bila bi odvjetnica da nije glume
ŽIVOT KROZ SLIKE

'Princeza sapunica' ljubi našeg skladatelja, razvela se dvaput. Bila bi odvjetnica da nije glume

Jelena Perčin je ostvarila brojne zapažene uloge u domaćim serijama poput 'Zabranjene ljubavi', 'Dobre namjere' i 'Kud puklo da puklo'. Iza sebe ima dva razvoda i troje djece. Danas ljubi glazbenika Antu Gelu
Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'
NIŠTA OD DVOBOJA....

Šok u 'Životu na vagi', Ivica je odustao drugu sezonu u nizu! 'Treću priliku neće dobiti...'

"Ne razumijem kad ti netko pruži ruku, u ovom slučaju patkicu, da je ne primiš“, rekao je trener i dodao da to nije dobro za Ivicu
Maja Šuput leži u krevetu na infuziji, a gdje je Savršeni Šime?
VITAMINSKI PARTY

Maja Šuput leži u krevetu na infuziji, a gdje je Savršeni Šime?

Pjevačica je objavila snimku na Instagramu, na kojoj leži u krevetu, spojena na infuziju. Čini se da je riječ o vitaminskoj infuziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025