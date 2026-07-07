Irma Dragičević se nakon osam godina veze zaručila za opernog pjevača: 'Znajte da je on pravi'

Irma Dragičević zaručila se nakon osam godina veze s opernim pjevačem Leonom Košavićem. Pjevačica je sretnu vijest podijelila s pratiteljima na Instagramu uz fotografije prstena i simpatični tekst ispod objave.

- I said: finally! Nakon prozora, fasade, drenaže za tlakavce i svih ostalih radova, došao je red i na mene. Toliko smo već zajedno da se osjećam kao da smo u braku samo cca 20 godina. P.S. Curke, ako imate dečka koji će vam sve ovo napraviti prije prstena, znajte da je on onaj pravi. Volim te laviću - napisala je Irma u svom prepoznatljivom duhovitom tonu.

Objava je ubrzo prikupila mnoštvo komentara gdje svi čestitaju budućim mladencima i žele im puno sreće.

Foto: Ante Odak

Irma Dragičević hrvatska je akademska glazbenica, sopranistica i crossover pjevačica iz Varaždina. Publici se predstavila nastupom na Dori 2025. godine, gdje je izvela pjesmu 'Enigma', a nastupila je na tom natjecanju i ove godine. Iza sebe već ima bogato iskustvo nastupa u mjuziklima, operetama i koncertnim projektima.