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SREĆI NEMA KRAJA

Irma Dragičević se nakon osam godina veze zaručila za opernog pjevača: 'Znajte da je on pravi'

Piše Maša Mai Čigir,
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Irma Dragičević se nakon osam godina veze zaručila za opernog pjevača: 'Znajte da je on pravi'
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Foto: Instagram
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Pjevačica Irma Dragičević, koju smo imali prilike gledati na ovogodišnjoj Dori, zaručila se nakon osam godina veze

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Irma Dragičević zaručila se nakon osam godina veze s opernim pjevačem Leonom Košavićem. Pjevačica je sretnu vijest podijelila s pratiteljima na Instagramu uz fotografije prstena i simpatični tekst ispod objave.

- I said: finally! Nakon prozora, fasade, drenaže za tlakavce i svih ostalih radova, došao je red i na mene. Toliko smo već zajedno da se osjećam kao da smo u braku samo cca 20 godina. P.S. Curke, ako imate dečka koji će vam sve ovo napraviti prije prstena, znajte da je on onaj pravi. Volim te laviću - napisala je Irma u svom prepoznatljivom duhovitom tonu.

Objava je ubrzo prikupila mnoštvo komentara gdje svi čestitaju budućim mladencima i žele im puno sreće.

Foto: Ante Odak
VARAŽDINKA O SINGLU Irma s pjesmom 'Enigma' stiže na Doru, a za 24sata kaže: 'Svi mi ginemo za nekim ili nečim'
Irma s pjesmom 'Enigma' stiže na Doru, a za 24sata kaže: 'Svi mi ginemo za nekim ili nečim'

Irma Dragičević hrvatska je akademska glazbenica, sopranistica i crossover pjevačica iz Varaždina. Publici se predstavila nastupom na Dori 2025. godine, gdje je izvela pjesmu 'Enigma', a nastupila je na tom natjecanju i ove godine. Iza sebe već ima bogato iskustvo nastupa u mjuziklima, operetama i koncertnim projektima.

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