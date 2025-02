Irma s pjesmom 'Enigma' stiže na Doru, a za 24sata kaže: 'Svi mi ginemo za nekim ili nečim'

Uzbuđenje, sreća i nevjerica, tako bi se najbolje mogla opisati reakcija Irme Dragičević kad je saznala da je s pjesmom 'Enigma' ušla među 24 najbolja izvođača koji će se natjecati na Dori. Kad su objavljeni rezultati, na trenutak je zaboravila da je pjesma uopće prijavljena. No sve se brzo promijenilo kad ju je nazvala prijateljica i suautorica Ananda s uzbuđenom viješću.

- Naravno, nisam joj povjerovala da idemo na Doru sve dok nisam pogledala službenu stranicu. Ananda je ujedno i jedan od autora pjesme uz švedski tim Andreasa Bjorkmana - govori nam Irma iz Varaždina, koja je oduvijek sanjala o Dori i pratila natjecanje odmalena.

Foto: Ante Odak

- Ovo mi je prva Dora i neopisivo sam uzbuđena. Naravno da želim pobjedu, ali neovisno o rezultatu, ovo vidim kao nevjerojatnu priliku za promociju u Hrvatskoj i šire - ističe te dodaje kako se posebno raduje nastupu pred strastvenim eurovizijskim fanovima, poznatima po iskrenim kritikama i podršci.

Foto: Ante Odak

Irma se opisuje veselom, vedrom i marljivom. Kao crossover pjevačica, klasično je obrazovana, ali pjeva u različitim glazbenim žanrovima.

- Možda se to neće u potpunosti vidjeti kroz ovu pjesmu, ali na koncertima svakako pokazujem tko sam - kaže pa nastavlja: 'Crossover pjevačica je osoba koja izvodi različite stilove - pop, operetu, operu, mjuzikl, jazz, soul, R&B... U Hrvatskoj nema puno izvođača koji to mogu, dok je vani to vrlo popularno i atraktivno'.

Foto: Ante Odak

'Enigma' donosi priču o ljubavi, ali njezina poruka može biti različita za svakog slušatelja.

- Svi smo mi ginuli ili ginemo za nečim, a ja vam želim da je to nešto ili netko vrijedan toga - poručuje Dragičević.

Posebno izdvaja Magazin i njihovu pjevačicu Lorenu kao ozbiljne konkurente, ali i drage prijatelje i kolege - IVNYX, Anandu i Marka Bošnjaka.

Uz pripreme za Doru, nastupa u više produkcija.

- Nasreću, siječanj je mirniji mjesec pa se stignem malo odmoriti. Do Dore imam samo jednu predstavu, 'Groficu Maricu' u HNK Varaždin, te nekoliko koncerata sa svojim bendom - kaže Irma.

Foto: Ante Odak