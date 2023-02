Irski komičar Dylan Moran stiže u dvoranu Lisinski: 'Zagreb je tako senzualan grad, volim ga!'

Foto: Christian Sinibaldi

U sklopu velike svjetske turneje posjetit će naš glavni grad gdje će izvesti novi show pod nazivom 'We got this'.

Dylan Moran (51) koji glumi u BBC-jevoj hit komediji 'Stuck' u Zagreb će stići 27. veljače. Nedavno je otkrio zašto se veseli ponovnom dolasku u Hrvatsku, te što se može očekivati na njegovu stand up nastupu u dvorani Lisinski. Foto: Dylan Moran - Za sada sam posjetio Split, Dubrovnik, Šibenik i Zagreb. I ne mogu vam reći koji me grad više oduševio. Još uvijek pamtim nevjerojatnu Tvrđavu Barone gdje sam nastupio u sklopu festivala stand up komedije prije par godina. Imate tako divnu zemlju i svaki njen dio ima druge kvalitete - rekao je zvijezda 'Notting Hilla' i drugih poznatih filmova. Kratko je boravio u Splitu, a oduševila ga je Dioklecijanova palača. Foto: Petar Glebov/PIXSELL - Ono što me najviše impresionira u Hrvatskoj je ta vaša predanost mitologiji i nevjerojatna povezanost s morem. Postoji ta svojevrsna romantika u svakom gradu. Zagreb je tako senzualan grad, svi ti oblici, zgrade, sjene. Daju organski oblik svemu i postoji ta neka živost. Kod nas sve izgleda kao da samo duhovi tu žive - našalio se irski glumac i komičar. U sklopu velike svjetske turneje posjetit će naš glavni grad gdje će izvesti novi show 'We got this'. Foto: BBC - Novi materijal je o životu, o bezumlju svakodnevice. Imam osjećaj da se posljednjih desetak godina svijet dosta izmijenio, da se brže vrti i da je sve nekako brže. A mi smo se našli u tom ludilu i nekako se nosimo s njim. E pa o tome je show - poručio je Dylan. Najčitaniji članci