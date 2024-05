Isklesano tijelo, a jede 15 puta na dan! Tom Cruise otkrio tajnu svojih mišića: Evo što sve radi

Glumac Tom Cruise (61) nedavno je uživao na plažu na Mallorci, gdje su ga uhvatili fotografi. Glumac je na plaži pokazao svoje isklesane mišiće, a fotke su oduševile njegove obožavateljice. Brojne zanima kako glumac uspijeva održavati zavidnu liniju.

Tom ostaje u formi tako što kombinira nekoliko različitih fitness režima. Ranije je za Men's Health otkrio što točno radi kako bi bio u formi.

- Vožnja kajakom, mačevanje, traka za trčanje, utezi, planinarenje... Nema što ne radim - rekao je. Osim toga, tri dana tjedno trenira s utezima te vježba kardio, a dva dana tjedno se bavi vanjskim aktivnostima. Cruise se tijekom svojih treninga s utezima najviše fokusira na ramena, prsa i tricepse te bicepse i leđa.

U.K. Premiere of 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One' in London | Foto: HANNAH MCKAY

Veliku ulogu u održavanju njegove forme ima i pravila prehrana. Glumac dnevno pojede 15 manjih obroka, umjesto tri glavna. Ne jede slatko, prerađenu hranu, a izbjegava i ugljikohidrate. Umjesto toga jede hranu s roštilja te hranu pripremljenu na niskoj temperaturi, a neizbježni su i đumbir, brokula, špinat, orašasti plodovi, maslinovo ulje...

Foto: Reuters