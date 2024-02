Išla na estetsku operaciju: Bivša loto djevojka pohvalila se kako izgleda: 'Jučer skinuli konce...'

Najpoznatija loto djevojka u bivšoj Jugoslaviji Suzana Mančić (67) svojim fanovima na društvenim mrežama pohvalila se izgledom nakon estetske operacije. Otkrila je što je točno radila na licu, a svoje ožiljke nije htjela skrivati.

- Sutra će biti točno sedam dana od korekcije kapaka, jučer smo skinuli konce. Sviđa mi se, zadovoljna sam - napisala je Mančić.

Iako nosi šminku na licu, na fotografiji se vide ožiljci od operacije. Podvrgnula se korekciji kapaka, a nedavno je skinula konce.

Brojni obožavatelji udijelili su joj komplimente.

'Prelijepa si', 'Odlično ti je', 'Uskoro ćeš biti ljepotica otvorenih očiju', našalili su se neki.

Inače, Mančić mnogi pamte kao 'loto djevojku' i po naslovnici poznatog magazina. Za Playboy se skinula u 49. godini te nam je otkrila zbog koje je rečenice pristala to učiniti za srpsko izdanje te zašto je odbila hrvatsko izdanje.

- To je bila prva ponuda i mogla sam dobiti dobar honorar, ali sam bila stidljiva, imala sam i dvoje djece. Međutim, kasnije se otvorio srpski Playboy i urednica je bila Duška Jovanić. Ona je znala kako će me 'kupiti'. Rekla mi je: 'Samo posebne žene pomiču granice, samo one pametne i hrabre'. Tu sam se ja pronašla - rekla je Suzana za 24sata.