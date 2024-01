Suzana Mančić za 24sata: 'Muž mi je rekao: Playboy ili razvod. Skinula sam se i ponosna sam!'

Najpoznatija loto djevojka u bivšoj Jugoslaviji slavi pola stoljeća karijere. Suzana Mančić (67) radila je iskorake koji su u njezino vrijeme bili poput presedana, a danas su prestiž za mnoge zvijezde. Za Playboy se skinula u 49. godini te nam otkriva zbog koje je rečenice pristala to učiniti za srpsko izdanje te zašto je odbila hrvatsko izdanje.

Prošlog tjedna u Zagrebu su joj dodijelili titulu za 'bezvremensku ljepotu'. Tad nam je govorila o svojem odrastanju, obitelji i trenutku u kojem je postala svjesna svoje popularnosti.

- Bila sam iznenađena kada su me pozvali. Ovo je zaista jedno laskavo priznanje za neprolaznu ljepotu. To je jako lijepo čuti u mojim godinama, toliko toga je prošlo, a ja ove godine slavim 50 godina svoje karijere. Tako da je nagrada stigla u pravi trenutak - govori nam Suzana koja se u glavni grad Hrvatske vratila po prvi put nakon pandemije.

- Volim Zagreb jer sam ovdje imala puno lijepih trenutaka, i u životu i u karijeri. Ovaj grad mi je kroz prošlost vrlo gostoprimljivo širio ruke. Ovdje me vežu prijateljstva, simpatije i poneka ljubav... Nekada davno, to je već povijest (haha) - priznaje nam.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Na crvenom tepihu pojavila se u pratnji kćeri Natalije u dugoj pripijenoj crvenoj haljini, koju je dizajner Igor Todorović izradio specijalno za tu priliku. Moda je Suzani oduvijek bila dio života. Ipak, kaže, da je nekad znala pogriješiti s odabirom modnih komada.

- Nekad sam znala potpuno promašiti s modnim izričajem i jedne godine me politikin Bazar proglasio najgore odjevenom ženom na našoj estradi. Mislila sam: 'Pa dobro i Elizabeth Taylor je često bila na vrhu takve liste, baš me briga' (haha). Sada shvaćam da je sve u jednostavnosti i da ne treba trčati za trendovima. Što sam starija, sve više idem u klasiku.

Pamti lijepo djetinjstvo

Suzana je rođena Beograđanka, a svog djetinjstva se rado prisjeća. Živjela je skromno s tatom Aleksandrom i mamom Verom u 'zajedničkom stanu'.

- Ljudi su u to vrijeme dijelili stanove jer nije bilo dovoljno smještaja u Beogradu. Moj tata je tada, kao novinar lista Borba, dobio na raspolaganje master bedroom u jednom divnom salonskom stanu. Tu je živjelo nekoliko obitelji, parova, a ja sam bila jedino dijete. Bila sam strogo upozoravana da ne smijem vikati, skakati, trčati kroz kuću...

Foto: Privatni album

- Vrtić u kojeg sam išla postoji dan danas. Kada prođem u blizini njega, vidim današnju dječicu pa ih pitam jesu li oni iz tog vrtića, a onda se tete raspričaju sa mnom. Imala sam brižno djetinjstvo, bila sam jedino, dugoočekivano dijete, maženo i paženo, ali su roditelji bili strogi. Radio bi ponekad i kaiš (haha) - prisjetila se Suzana i dodala koje trenutke iz djetinjstva pamti i dan danas.

- Kao mala sam obožavala Đorđa Marjanovića, a u ustima još uvijek imam okus omiljenog sladoleda iz jedne slastičarnice. Nedjeljom bih s tatom išla na Košutnjak da se igramo s loptom, dok mama priprema ručak.

Bila je previsoka za balet...

Prije nego se počela baviti glazbom, Mančić je kratko vrijeme trenirala balet od kojeg se povukla nakon komentara jednog profesora.

- Bila sam jako muzikalna i talentirana za pokret, ali sam se rodila kao beba od preko pet kilograma. Uvijek sam bila za glavu veća od svoje generacije. Na kraju prve, i posljednje baletne godine, došao je Rus u komisiju na završnom ispitu. Sve su cure prošle, a samo je za mene rekao: 'Ona ne, ona treba ići na košarku'. To mi je bilo prvo razočarenje u životu i godinama nisam prolazila kroz ulicu gdje je bila ta baletna škola.

Foto: Instagram

Priča nam kako je oduvijek voljela glazbu, kao što ju je voljela i obitelj s tatine strane.

- Kad bi se Mančići okupili i zapjevali zajedno, ja bih zanijemila jer sam mislila da uopće nemam sluha. Međutim, kasnije sam se zaljubila u jednog momka koji je svirao gitaru i imao bend. Na jednoj njihovoj probi sam stidljivo zapjevala i njegov prijatelj je rekao: 'Ej, pa mala pjeva'. I nas šestero se skupimo i oformimo grupu Trag, imali smo prvi i jedini singl 'Grade moj'. Probe smo imali u kazalištu mladosti 'Dadov' i tamo sada želim obilježiti 50 godina karijere, da se vratim na mjesto gdje je sve počelo - ispričala nam je.

O prvoj popularnosti...

- Tadašnji dečko gitarist me upitao zašto se stalno namećem. Drugi su bili svjesni te moje ekspresivnosti, energije i ambicije kojih ja nisam bila svjesna - kaže nam Suzana koja je u to vrijeme bila studentica prava, a paralelno je doživljavala i prve glazbene uspjehe.

- Postala sam samostalni izvođač i već sam imala prvi hit 'Ogledalce, ogledalce'. Tada su me ljudi prepoznavali na ulici. To mi je bila fascinacija. Hodam gradom i čujem iza sebe srednjoškolce kako govore: 'Vidi, Suzana Mančić i mislim si: 'Bože, postala sam popularna'.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Osim što se bavila glazbom, kroz dugu karijeru je vodila televizijske emisije i glumila u filmovima poput 'Žikine dinastije'.

- Da sam se zadržala samo na pjevanju, bila bi genijalan pjevač. Ali, ovaj me zove da odglumim nešto, ovaj da vodim nedjeljno popodne... Sve sam htjela i sve mi je išlo od ruke. To tada nije bilo shvaćeno pa su me novinari pitali: 'Što ste vi? Svaštar?'. Ja bih im tada odgovorila da sam Suzana Mančić - iskreno će.

- Nikad se nisam bojala neuspjeha, a jedan sebi nikada neću oprostiti, kada sam prošla probno snimanje i potpisala ugovor za čuveni film 'Nacionalna klasa' u kojem sam trebala igrati glavnu žensku ulogu. Uplašila sam se, vratila ugovor i scenarij. Tada sam bila dosta mlada i nesigurna, danas, s ovom pameću, to sigurno ne bih ponovila - priča nam Suzana, a kao najveću ljubav ipak ističe glazbu.

'Mama mi je bila menadžerica'

Kroz posljednjih 50 godina, snimila je desetak nosača zvuka, što samostalnih, što festivalskih. Velika podrška joj je bila majka Vera koja je preuzela i dio menadžerskog posla.

- Dogovarala je gaže, slala plakate na autobus, potpisivala autogram karte... Rano se umirovila i imala je slobodnog vremena. Kroz moju karijeru i život je vjerojatno proživjela neke stvari koje sama u mladosti nije smjela pokazati. Borila se za mene opasno. Rekla bi mi: 'Nećeš ići nastupati za mali honorar, ti vrijediš'.

Foto: Instagram

Mamini savjeti poslužili su joj i kada je gotovo ostala bez angažmana u loto emisiji.

- U vrijeme najveće loto popularnosti, jednog utorka ulazim u šminkericu i tamo sjedi druga djevojka. Rekli su mi da ona vodi, a ja izletim vani i taman naletim na generalnog direktora televizije. Naravno, vratili su me u program, a mama mi je rekla: 'Vidiš, oduvijek sam ti govorila da riba od glave smrdi i da razgovaraš s glavnima'.

Prvi poziv za loto

Kada se u regiji spomene 'loto djevojka', većina pomisli upravo na Suzanu, a ona se prisjetila svoje prve emisije i poziva da preuzme tu ulogu.

- Htjela sam studiranje privesti kraju jer sam počela gubiti radne navike. Spremala sam, mislim, ispit iz obiteljskog prava. Tada su me pozvali iz marketinga televizije, htjeli su nekoga poput mene tko bi im vodio loto. Ostavila sam knjigu i otišla tamo, iako nisam ni znala što je to. Rekli su mi da samo uzimam loptice i smješkam se, meni je to bilo bez veze, već sam imala svijest i bila zvijezda. Htjela sam biti domaćica tih pet minuta, a oni meni kažu da je bubanj previše bučan i da se neću čuti. Sutradan sam imala prvu emisiju bez zvuka, a onda sam već sljedećeg utorka preuzela domaćinsku ulogu. Samo jednom, nakon dvije-tri godine rada, mi je ispala loptica pa je skočila komisija, morali smo ponavljati, ispričati se gledateljima...

Foto: Privatni album

Suzana je loto vodila svega četiri godine, ali su i one bile dovoljne da ju obilježe za čitav život.

- Sebe sam doživljavala kao pjevačicu, umjetnicu. U to vrijeme sam mogla snimiti što hoću, ali sam i dalje bila 'loto djevojka'. Prestala sam, zasitila sam se. Ali, evo, i u ovim godinama kažu mi 'djevojka' pa je to laskavo (haha). Sad mi je drago, jer sam taj loto iznjedrila i bila simbol igara na sreću. To potvrđuje i poziv Hrvatske lutrije 2013. godine na njihov jubilej, iako nikad nisam ništa radila na njih. Onda sam s hrvatskim kolegom uživo radila izvlačenje brojeva i rekla sam im samo: 'Slikajte me da izgledam mršavo i mlado' (haha).

Foto: Instagram

'Hrvatski Playboy sam odbila...'

Kao 48-godišnjakinja je 2004. godine pozirala za srpski Playboy, a svega nekoliko godina ranije stizale su joj ponude od hrvatskih urednika.

- To je bila prva ponuda i mogla sam dobiti dobar honorar, ali sam bila stidljiva, imala sam i dvoje djece. Međutim, kasnije se otvorio srpski Playboy i urednica je bila Duška Jovanić. Ona je znala kako će me 'kupiti'. Rekla mi je: 'Samo posebne žene pomiču granice, samo one pametne i hrabre'. Tu sam se ja pronašla. Ja se ponosim time i mislim da sam Playboyu dala što mu treba. Skinula sam se, bilo je vrlo sofisticirano i umjetnički. Ekipa je bila divna, fotografije su bile jako estetske, samo mi se naslovna strana nije svidjela. Nekako je bila sivkasta - ispričala nam je Suzana i objasnila kako je obitelj reagirala na naslovnicu kultnog časopisa.

- Skandal strašan. Muž nije sa mnom pričao pet dana. Već mi je ranije rekao, kada bismo pričali na tu temu, da će se razvesti. Bili smo na ljetovanju kada je izdanje izašlo i nazvala sam mamu da pošalje rodicu da kupi. Majka se šokirala jer nikome nisam rekla za to. Onda me nazvala i rekla mi: 'Lilice, ja se ponosim tobom'. Meni je njena podrška oduvijek bila najvažnija.

Foto: Instagram

Prije i nakon Playboya, Mančić se 'borila' s brojim udvaračima, a kaže nam da je jedan već bio 'zacrtao' njihovu svadbu.

- Napisala sam dvije knjige i u jednoj, koja se zove 'Neukrotivo srce', sam pisala o svom djevojačkom periodu. Tada sam dobivala more pisama, mislim da me poštar mrzio. Jedan zemljoradnik mi je napisao: 'Ti se meni jako dopadaš, evo ja bih tebi i njivu i traktor i kuću'. Moja mama je odgovorila, ja se potpisala i vratila pismo nazad. Kasnije je u jednom hotelu u Jagodini bila neka zabava i odjednom ulazi cijela obitelj. Ide otac pa majka pa sin i Starojko nosi pečeno prase. Došli po mladu, oni su mislili da je stvar gotova (haha) - prisjeća se Suzana i objašnjava na koji način se 'branila' od napasnih muškaraca.

- Znala sam izaći na kraj i s nepristojnima. To sam naučila od Biljane Ristić, naše misice i najbolje imitatorice. Gledala sam nju kako uz osmijeh odbija sve dosadne muškarce, sve fino. Ona je za mene bila učiteljica života.

'Rastuže me tuđe sudbine'

Osmijeh i vedar duh kod Suzane su stalno prisutni, a otkrila nam je u kojim trenucima zna pustiti suzu.

- Znam se rastužiti dok gledam film ili kada me dotakne neka nota pa krenem plakati. Dotiču me tuđe sudbine, a kada je moja u pitanju, tu sam čvrsta kao stijena. Pogotovo otkako imam djecu. Nema plakanja, možda tu i tamo kada se zavučem u neki kutak da me ne vide. Majčinstvo me puno očvrsnulo - priznaje nam majka, sada već odraslih kćeri, Teodore i Natalije.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Kad su bile male rekle bi da sam stroga, a sada više nisam. Sada smo najbolje prijateljice. Živimo zajedno, idemo na odmor zajedno. Naravno nekad leti perje, ali i to se brzo smiri – priznaje nam Suzana, a upitali smo ju je li zahtjevna po pitanju odabira njihovih partnera.

- Nekad ne trebam ništa ne reći, samo pogledam i eto (haha). Sve majke za svoju djecu žele najbolje, ali nastojim ne biti previše ambiciozna i pustiti ih da izaberu što žele za sebe. Nisam ni ja svoju majku puno slušala, ali smo puno pričale i nisam imala puno tajni ispred nje, a nemaju ni moje kćeri.

Foto: Jakov Š./Privatan album

Već godinama ljubi Grka Simeona

Suzana govori da je za sebe oduvijek htjela muškarca koji je zabavan i da razumije njezin posao.

- Od svih mojih momaka, najviše razumijevanja za moj posao imao je otac moje djece jer i sam bio glazbenik. Nije bilo ljubomore i ispitivanja gdje ću.

Od početka 2000-tih ljubi Grka Simeona Ocomokosa, a sudbonosno 'da' izrekli su 2018. godine.

- Simeon tjera svoje, ja mudro šutim i smješkam se, a onda ja tjeram svoje. To je život. On razumije moj posao, kao i ja njegov. Pratim ga na službena putovanja i večere. Ja učinim napor sa svoje strane, a onda on sa svoje. Jedna simbioza - zaključila je Suzana.