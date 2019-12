'Ispijanje kave meni je druga omiljena aktivnost u krevetu'

Svaki put kada fanovi Nives Celzijus (37) pomisle kako ih više ničim ne može iznenaditi, ona dokaže suprotno. Pjevačica je obožavatelje na društvenoj mreži 'počastila' novom fotografijom. Pozirala je u krevetu, a u ruci je držala šalicu kave.

- Druga omiljena krevetna aktivnost je ispijanje kave - napisala je u opis objave koja je u kratkom roku prikupila preko 7.000 lajkova.

'A koja je prva omiljena krevetna aktivnost?', 'Rado bih se pridružio u ispijanju kavice', 'Najseksi žena na čitavom svijetu', pisali su joj oduševljeni pratitelji na Instagramu.

Fotografiju je komentirala i najstrastvenija hrvatska navijačica, Ivana Knöll (26), koja joj je stavila emotikone vatre.

Inače, Nives je nedavno otkrila kako se priprema za spavanje.

- To čita, to se isteže, to razmišlja što će kuhati sutra za ručak, ali i pjevati u petak u klubu - napisala je u opis objave na kojoj s jednom rukom podiže nogu dok s drugom drži knjigu.

