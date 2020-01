Ispovijest Brenina sina: 'Ne želim da me pamte po majci...'

Djeci su oni oduvijek “samo” mama i tata, ali slavne često svojata i njihova publika. Klinci nisu ni svjesni da im je netko od roditelja, ili čak oboje, javna i poznata ličnost, odjednom su u čudu kako je sad mama ili tata na televizoru. No vrlo brzo većina postane svjesna roditeljske slave, oni često odrastaju u nekom “drugom” svijetu, svijetu poznatih i slavnih. I dok njihovi vršnjaci u filmovima, serijama ili na koncertima gledaju svoje idole, oni se s njima druže, kućni su prijatelji i taj “svijet” njima je nešto posve normalno. Mnogi kreću stopama roditelja, pa i oni postaju glumci ili muzičari, ponekad ih i nadmaše, no uvelike ih je odredilo djetinjstvo i okruženje u kakvom su odrastali. Dio roditelja pokušao je djecu zaštititi od tereta slave, da od malih nogu ne bi imali privid tog, najčešće, lažnoga glamura, da od najranije dobi ne pomisle da su oni “posebni” samo zato što je netko od roditelja čisto zbog prirode posla javna ličnost.

Kad smo svi na okupu, naša je kuća puna smijeha i pozitivne energije, spremamo klopu i pričamo o svemu što nam se događa u životu. To je naša obiteljska kuća u kojoj se osjećamo sigurno, lijepo i ispunjeni ljubavlju, rekao nam je u svojoj ispovijesti Stefan Živojinović nakon prvog samostalnog nastupa u zagrebačkom noćnom klubu.

O odnosu s mamom, najvećom zvijezdom ovih prostora, rijetko govori. Točnije, riječi se na tu temu iz njega izvlače na kapaljku. Puno su jači na djelima.

POGLEDAJTE ISPOVIJEST LEPE BRENE O ŽIVOTNIM TAJNAMA, USPJESIMA I PORAZIMA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za opisati njihov odnos dovoljno je vidjeti ih zajedno. Mama i sin jedan prema drugome ne mogu biti topliji, iskreniji, pozitivniji. Lepa Brena i Stefan Živojinović lani su dali zajednički intervju emisiji “Star in the car”, u kojemu su pričali o karijerama i bez puno riječi o sebi pokazali snažnu povezanost. Brena je u autu pjevala stihove “Šta ti radi rodbina, rodbina je zaspala, tako rano zaspala, napila se, napila” i ludo su se zabavljali. Stefan je Brenu tom prilikom oslovljavao s Beki jer ona ne želi da je se zove baba, baka... Draže joj je, rekla je, toplije ono bosansko - nana, nena... Sin je odabrao Beki.

Foto: Instagram

Brena se uživjela u pjesmu, mahala rukama, a Stefan se smijao i komentirao: “I onda netko misli da je meni lako?”. U svakoj njihovoj riječi, pogledu, osmijehu..., osjeti se ljubav. Silina emocija izlazi i na nastupima. I tako je, ne skriva Živojinović, otkad se rodio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Svakako da je to nosilo određeni teret, no sad sam se već naviknuo na to. Zahvalan sam što su mi baš Brena i Boba roditelji. Djetinjstvo mi je izgledalo kao da sam ušetao u Disneyland. Braći i meni nikad ništa nije nedostajalo, uvijek smo išli na neka lijepa putovanja, oni nam ništa nisu branili, ali smo sve te povlastice itekako morali opravdati svojim ponašanjem - kaže Stefan.

Roditelji mu nisu pričali što treba raditi, nego su to pokazivali. I tako se, smatra Stefan, djeci puno lakše usadi što je dobro, a što nije.

- Lakše nego kad roditelji jedno pričaju, a rade drugo. Kako su se oni ponašali doma, u najintimnijim krugovima, tako se danas mi ponašamo javno. Iskreno i otvoreno pričamo o svemu te mislim da to ljudi prepoznaju i cijene - kaže.

Foto: Instagram

Da su Boba Živojinović i Brena uspjeli kao roditelji, Stefan potvrđuje svakom riječi, ponašanjem... Iznimno je fin, kulturan i obrazovan mladić. Iz svake njegove riječi, geste, osjeća se koliko su truda roditelji uložili u njegovo odrastanje. Zagrebačku publiku “kupio” je lani u prosincu u Areni, gdje je dvije večeri zaredom bio gost na Breninim spektaklima.

- Mama, hvala ti na prilici - rekao joj je tad pred 18 tisuća ljudi. Odmah pored pozornice stajao je Boba. Ispunjen ponosom, gledao je suprugu i sina koji su u duetu tad izveli megahit Brene i Miroslava Ilića “Jedan dan života” i njegovu uspješnicu “U drugom životu”.

- To je moja, autobiografska priča o prvoj ljubavi. Nismo imali vremena, ona je igrala tenis, ja upisao fakultet i razišli smo se - rekao je Stefan i pokazao emotivnu stranu.

Foto: Instagram

Na kraju koncerta je cijela obitelj izašla pozdraviti Zagreb. Bili su zagrljeni, zadovoljni i publici slali poljupce. Uzvraćeno im je istom mjerom. Zagreb ga je nagradio ovacijama. To nije, rekao je Stefan, bio njegov prvi nastup pred toliko ljudi, ali svakako je jedan od posebnih i zaista će ga, naglasio je, pamtiti.

Nije mu problem što je u estradu ušao kao sin najveće zvijezde ovih prostora. Ime Lepe Brene nije mu teret, njime se ponosi.

- Baš zato sam i ušao u pjevačke vode. Nisam se bojao mamine slave, idem korak po korak. Želim da me ljudi znaju po onome što radim, a tek onda po tome čiji sam sin. Svjestan sam da od toga ne mogu pobjeći i to, naravno, ne želim. Vrlo sam ponosan na svoju obitelj, ali želim da me ljudi prate zbog pjesama i kvaliteta koje posjedujem ja, a ne moji roditelji - govori.

Foto: Instagram

Stefan često dolazi u Zagreb. Nedavno je i pjevao u jednom našem klubu. Ovdje, priča, ima puno prijatelja i svaki put se lijepo provede.

- Zaista volim Zagreb. Postoji nekoliko restorana u koje volim ići s prijateljima i obavezno ih posjetim svaki put. Jedan od njih je i Tač - kaže.

Već godinama živi sam. Susjedi ga hvale da je pristojan, da ne radi buku kad mu prijatelji dođu u goste i da sam iznosi smeće. Uz obitelj, posjećuje ga tek nekoliko ljudi koje poznaje od djetinjstva. Tad zajedno kuhaju, popiju poneku čašu vina te uživaju u priči i smijehu. Nekad, govori, pogledaju film ili odigraju poker. Kako su svi prezauzeti zbog poslova kojima se bave, ti trenuci svima im puno znače. Nekad ga se moglo vidjeti po klubovima, a danas, kaže, rjeđe izlazi.

- Vrlo mlad sam počeo izlaziti po klubovima i nikad nisam imao osjećaj da netko upire prstom u mene. Zadnje vrijeme sam u klubovima samo kad nastupam - rekao je.

Foto: Instagram

Za deset godina vidi se kao vrlo uspješan pjevač, ostvaren i u obiteljskom životu. Vrijeme je to koje odgovara i Breni. Ona smatra da se njezin mezimac ne treba ženiti prije 30., dok ne ostvari karijeru.

- I ja sam nekoliko puta pričao da se prvo želim poslovno ostvariti, a zatim privatno. Međutim, to su stvari koje ne možete planirati, koje se jednostavno dogode. Kad upoznate pravu osobu, s njom ćete moći istodobno i uživati i biti uspješni u svojem poslu - rekao nam je Stefan.

Brena prati svaki njegov korak. Najstroža mu je kritičarka i najbolja prijateljica. Rame za plakanje, društvo za smijanje, ali prije svega - mama.

- Stefan je moja bolja strana, moja fenomenalna verzija. Ali muška. Rodila sam u 31. godini i potpuno je drukčije kad si profesionalno ostvaren pa onda dobiješ dijete. Taj trenutak je bila najveća ljubav mojeg života koji mi je dao drugi, novi smisao - rekla je Brena.

Foto: Instagram

U ekskluzivnom intervjuu za 24sata lani je progovorila o najvećoj životnoj boli, strepnji, strahu... Stefanovoj otmici prije 20 godina.

- U cijelom životu nikad mi se nije dogodilo ništa strašnije niti bolnije. Mislila sam da ću skrenuti s pameću i da nikad više neću biti normalna osoba. Imali smo razne metode kako smo se kao obitelj vratili u psihičku normalu. U današnjoj medicini, naime, možete sve - promijeniti srce, izvaditi tromb, promijeniti koljena, operirati mozak... Ali kad se psiha naruši, jako je teško vratiti se u normalu - rekla je.

Njezina bol se osjetila i nakon 20 godina. Te grozne dane prebrodila je moleći Boga da joj sačuva psihu. Molila je za sve njih, da njezino dijete, kad se vrati, nema psihičkih posljedica. Sina je kroz život usmjeravala djelima, ne riječima ni kaznama. Najvažnije joj je bilo usaditi im dobar odgoj i dati puno ljubavi. Smatra nebitnim je li netko bogat ili siromašan, ali dobar odgoj joj je važan jer od njega kreće - sve.