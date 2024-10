Ispovijest Del Boya iz 'Mućki': Otvorio sam pismo i nakon 50 godina saznao da imam kćer...

Britanski glumac Sir David Jason (82), najpoznatiji po ulozi Del Boya u kultnoj seriji 'Mućke', prošle je godine otkrio da ima kćer za koju do tada nije znao. Sada je otkrio kako je šokantne vijesti saznao u pismu. Dobio ga je od Abi Harris (52) za koju je na kraju i potvrđeno da mu je kćer, a Jason je istovremeno saznao da je i djed jer Abi ima sina Charlieja (10).

Za Daily Mail je Jason otkrio što je bilo u pismu.

Foto: Mazz / Matrixpictures.co.uk

- Da počnem od početka, točnije mog početka.Pitam se je li ti ikada prošlo kroz glavu, kao što je to bio slučaj s mamom i nedavno sa mnom, da bi ti mogao biti moj biološki otac. Već se dugo mučim s činjenicom da je pitanje tko mi je tata zapravo neriješeno. Ne želim da se mama osjeća krivom. Nisam htjela 'izdati' svog pokojnog oca i beskrajno sam se brinula kako, zaboga, da ti pristupim. Međutim, stvarno bih voljela znati - stajalo je na početku pisma.

U pismu je naglasila da ne želi novac od njega, već je zatražila da napravi test očinstva kako bi se situacija konačno razjasnila. Poželjela je i da sve ostane anonimno i između njih dvoje.

Pixsell | Foto: Pier Paolo Mariani/PIXSELL

- Žao mi je ako ovo zvuči prilično naglo, ali očajnički se trudim ne posustati. Da situaciju objasnim preko pisma, trebalo bi mi puno stranica, pa vas molim možemo li razgovarati - upitala ga je Abi na kraju pisma.

Glumac je ispričao kako je bio šokiran i ruke su mu se počele tresti. Čitao je pismo iznova i iznova... Sve je rekao svojoj supruzi Gill koja je također pročitala pismo. Pristao je na test očinstva, a rezultati su pokazali da je Jason zaista Abin otac.

- Teško mi je objasniti kako je to upoznati nekoga tko ima preko 50 godina, vaš je, a nikada ga prije niste sreli - ispričao je glumac te dodao kako se on i Abi žele još bolje upoznati, no za to će im trebati vremena.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Abina majka Jennifer Hill preminula je prošlog ljeta.

- Jako se nadam da joj je laknulo kad je saznala da Abi konačno zna istinu o svojem početku te da sada može počivati u miru - rekao je Jason.