Del Boy iz 'Mućki' čak 52 godine nije znao da ima kći, a sada ju je upoznao: 'Bio sam šokiran...'

Glumac David Jason (83) otkrio je da ima 52-godišnju kći o kojoj nije znao ništa cijeli život. I ne samo to, saznao je i da je djed desetogodišnjem dječaku.

Sada je legendarna TV zvijezda primila kćer i unuka u svoju obitelj i gradi odnos nakon godina razdvojenosti.

- Premalo je reći da je to bilo iznenađenje - rekao je Sir David za Mirror.

Ispričao je kako se raduje otkriću da je otac Abi Harris i djed njezinog sinčića Charlieja. Jason je rekao da su on, supruga Lady Gill White (62) i kći Sophie (22) primili Abi i Charlieja raširenih ruku u svoju obitelj. Glumac sada nadoknađuje izgubljeno vrijeme gradeći odnos s kćeri, a njezina je majka, glumica Jennifer Hill bila je u kratkoj vezi s Jasonom.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Abi, koja je također glumica, i njezin sin Charlie proveli su dio blagdanskog razdoblja s Davidom u njegovom domu u Ellesboroughu igrajući su društvene igre.

Tijekom posjeta, Jason je pozvao unuka u svoju radionicu gdje popravlja predmete te ga je uveo u svijet modela raketa koje lansira. Charlie također uživa pomažući svom djedu skupljati jaja iz njegovog legla kokoši. Izvor blizak obitelji rekao je da je David vrlo optimističan te prihvaća cijelu situaciju.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Čini se kao nemoguć zadatak za sve, ne možete nadoknaditi izgubljeno vrijeme. To je žaljenje koje svatko mora nositi. Ono što oni mogu učiniti je da maksimalno potrude kako bi napredovali u odnosu, a to je uzbudljivo. Još je rano, ali sastaju se kad mogu tijekom praznika. Žele se zbližiti dok stvari ne postanu još otvorenije i opuštenije. A sada su tu i dvije nove sestre koje se također žele upoznati - rekao je izvor blizak obitelji.

Veza Davida i Jennifer započela je početkom 1970., kada je on imao 30 godina. Oboje su glumili u filmu 'Under Milk Wood'. Par je ostao u kontaktu kroz zajednički krug prijatelja, a Abi je rođena u listopadu te godine. Njoj i Davidu nekoliko su se puta susreli putevi preko zajedničkih prijatelja, ali on nije imao pojma da su u srodstvu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Jennifer je bila udana za filmsku zvijezdu Geoffreya Daviona, koji se pojavio u 'Miss Marple' i 'The Stars Look Down', a Abi je vjerovala da joj je on otac sve do njegove smrti 1996. godine.

