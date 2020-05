Ispovijest ostavljenih iz showa: Prevarili su nas i onda napustili

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Adam i Goga: Nismo očekivali trudnoću ovako brzo

Da se iza kulisa showa “Brak na prvu” odvija paralelni show prepun intriga, laži i ljubavnih trokuta, pomislio je dio vjernih gledatelja koji nisu propuštali niti jedan nastavak RTL-ova eksperimenta.

Ali ne i svi kandidati. Gordana Marelli (38) danima je šokirala svojim izljevima bijesa i svađama s televizijskim suprugom Dejanom Vukobratovićem (39), a nakon velike završnice priznala je kako je cijelo vrijeme zaljubljena u Adama Kromera (33). Njegova partnerica u showu, Nikolina Tutić (31), šokirala se kad joj je priznao da čeka dijete s drugom... Donosimo vam ekskluzivne ispovijedi ostavljenih i prevarenih kandidata.

Dejane, kad ste počeli slutiti da Gordana nešto ima s Adamom?

Mislim da se sve vidjelo u prikazivanju showa, početak sumnje u Gordaninu iskrenost i moj osjećaj koji me niti sad nije prevario…. Naravno da mi nije bilo svejedno jer sam se prepustio, bio iskren i bio ja u cijelom eksperimentu.

Mislite li da je razvila simpatije prema Adamu dok ste još skupa bili u stanu?

Kao što sam i prije rekao, siguran sam da su se Gordanine simpatije prema Adamu javile dok smo još bili skupa u stanu.

Kako ste se osjećali nakon što vas je Gordana vrijeđala?

Naravno da mi nije bilo ugodno slušati Gordanino vrijeđanje i nazivanje ružnim imenima zato što takve stvari o sebi nikad nisam čuo i ne stoje u stvarnosti… Ne ulazim u to misli li ona zaista tako ili je to bilo prikrivanje simpatija prema Adamu, to morate pitati nju.

Što kažete na komentare gledatelja koji vas podržavaju nakon što se doznalo za vezu Adama i Gordane?

Komentari i podrška gledatelja su njihovo mišljenje i naravno da mi je drago, što govori da su prepoznali moju iskrenost i otvorenost bez glume. Iskreno, očekivao sam pozitivne komentare i podršku, ali me ipak iznenadio njihov broj.

Biste li se ponovno prijavili u ovakav tip showa za pronalazak srodne duše?

Iako sam imao ovakvo iskustvo iz showa, ponovio bih to, tj. prijavio bih se u ovaj eksperiment još jedanput.

Čujete li se s Adamom ili Gordanom? Zamjerate li im?

S Gordanom se ne čujem, a s Adamom sam se čuo kroz nekoliko poruka, kao što sam već izjavio... Ne zamjeram ništa nikome i nadam se da su gledatelji mogli naučiti štošta prateći ovaj eksperiment, ja definitivno jesam.

Što vam je prošlo kroz glavu kad ste vidjeli Adamovu poruku da je ‘zabrijao’ s Gordanom?

Kad mi je Adam poslao poruku da su on i Gordana ‘zabrijali’, nije me iznenadilo. Jedina zamjerka je što nije nazvao, kao što je rekao, niti smo se više vidjeli i družili, kao što smo se dogovarali za zajednička druženja….

Jeste li se družili s Adamom nakon što ste saznali za vezu s Gordanom?

S Adamom se nisam družio nakon toga, osim što smo bili na završnom snimanju i piću svi zajedno poslije snimanja zadnje epizode showa.

Družite li se s nekim iz showa?

Zaista me ne zanima veza Gordane i Adama, tako da ni s drugim kandidatima ne komentiram niti imam vremena za to. Ne družim se s drugima jer nismo baš blizu, a i korona nam ne ide na ruku, ali se čujem s pojedinima i pali su dogovori o druženju prvom prilikom kad situacija dozvoli.

Jeste li dobili neku ljubavnu ponudu nakon showa koja vas je zainteresirala? Biste li se ikad našli s nekim tko vam se javi preko interneta?

Nakon showa dobivam neočekivano puno poruka, pa tu bude i raznih ponuda… Možda bude i neka ljubavna, nikad ne znaš što se može izroditi iz poznanstva.

Nikolina, jeste li slutili da Adam ima nešto s Gordanom? Je li vas povrijedilo kad ste saznali da su u vezi, a dok je bio s vama u showu, s njom je išao na kave i trenirao?

U jednom trenutku sam posumnjala sam da bi Adam mogao imati nešto s Gordanom, ali me nije povrijedilo kad sam saznala da su u vezi. Naprotiv, ljubav se rodila među njima i sretna sam zbog njih.

Mislite li da su počeli razvijati simpatije jedno prema drugome dok ste bili skupa u showu?

Ne mogu znati jesu li Adam i Gordana počeli razvijati simpatije dok smo Adam i ja boravili u showu.

Kako ste se osjećali kad je Adam, nakon nekoliko dana lijepog odnosa, pred svima na ceremoniji rekao da ste se prekasno otvorili i počeli truditi? Jeste li mogli naslutiti da će takvo što izjaviti ili vas je to šokiralo?

Nakon Adamovih riječi da sam se prekasno počela truditi nisam se osjećala povrijeđeno. Nisam mogla naslutiti jer smo krenuli u boljem smjeru, ali gradili smo prijateljstvo od početka i na prijateljskoj bazi smo i ostali.

Što kažete na brojne komentare gledatelja koji vas podržavaju nakon što se saznalo za vezu Adama i Gordane? Jeste li očekivali toliku podršku?

Nemam nešto posebno reći, drago mi je zbog ljudi koji su me podržavali od samog početka i bili uz mene. Ljudi moraju shvatiti da je to TV show i svatko ima pravo biti ono što je i ponašati se sukladno onome kako se osjeća.

Čujete li se s Adamom ili Gordanom? Zamjerate li im što? Ako da, što?

S Gordanom i Adamom nisam trenutno u kontaktu, čuli se jesmo nakon snimanja i ne zamjeram im ništa. Ljubav se rodila i ja im želim svu sreću, kao što sam već rekla.

Biste li se ponovno prijavili u ovakav tip showa za pronalazak srodne duše?

Smatram da je moj boravak na malim ekranima, barem za sada, malo na pauzi. Za mene je sve ovo bilo jedno veliko iskustvo.

Koja vam je prva pomisao bila kad ste čuli da su Adam i Goga skupa, a potom i da čekaju bebu?

Prvobitno sam ostala u šoku. Nitko to nije očekivao jer je Adam javno bio rekao da Gordana nije njegov tip, a nadolazećoj bebi želim svu sreću.

Jeste li se družili s nekim od njih nakon što ste saznali za njihovu vezu?

Nisam se družila s Gordanom i Adamom nakon snimanja.

Jeste li dobili neke ljubavne ponude nakon showa koja vas je zainteresirala? Biste li se našli s nekim tko vam se javi preko interneta?

Ljubavni život ipak ću ostaviti za sebe.

Jeste li s drugim kandidatima razgovarali o vezi Goge i Adama? Što oni kažu? Družite li se s nekim iz showa?

Svi kandidati žele svu sreću sretnom paru i budućim roditeljima. Iz showa se družim s Valentinom, sprijateljile smo se, čujemo se i drago mi je što sam upoznala sve te ljude.

