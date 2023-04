Ispovijest slavonske mladenke: Brena je pjevala duže no što je trebala, Grašo nam je prijatelj...

Od malena volim Lepu Brenu (62), išla sam na puno njenih koncerata i sama sam sebi rekla ako se ikada budem ponovno udavala, želim da mi Lepa Brena pjeva u svatovima, priča nam mladenka Martina Ravlić Marijanović (40), poduzetnica i kći uspješnog slavonskog biznismena o čijem svatovima danas bruji cijela Hrvatska.

Ljetos su se ona i njen novopečeni suprug Darko Marijanović (41), vlasnika Hotela Scala, susreli s dobrim prijateljem i ispričali mu da planiraju vjenčanje.

- Pitao nas je tko će pjevati, a ja sam mu rekla da bih htjela da mi Lepa Brena pjeva i on je rekao: 'Ako želiš da ti ona pjeva, ona će ti i pjevati' - priča nam Martina.

Foto: Privatni album

To je Martina rekla u šali, no tako je na kraju i bilo. U subotu joj je Lepa Brena pjevala u svatovima, a kaže nam Martina, pjevačica se nije štedjela. Dogovor je bio da Brena pjeva sat vremena, a to se na kraju odužilo.

- Pjevala je dva sata i sedam minuta. Bilo je čarobno i toliko ugodno da joj se nije dalo prestati pjevati - objasnila nam je.

Foto: Privatni album

Pjevačica je, kaže ova mladenka, bila jako topla prilikom njihovog slavlja.

- Bila je oduševljena. Sama mi je rekla kada me zagrlila da je baš sretna jer je ovo prvi put da je pjevala na svadbi u Hrvatskoj. Drago mi je što je to napravila - dodaje Martina.

Foto: Privatni album

U svatovima u Velikoj, mjestu u blizini Požege, bio je i Petar Grašo (47), a upravo su uz njegovu pjesmu 'Ako te pitaju', Martina i Darko zaplesali svoj prvi ples.

- S njim smo dugogodišnji prijatelji. Rekao nam je još prije kada budemo imali svatove da nam želi pjevati. Kada je došlo do toga nazvali smo ga i pitali: 'Grašo, dolaziš li u svatove?', a on nam je rekao: 'Ja obećao, ja dolazim' - priča ova vesela mladenka.

Foto: Privatni album

Objasnila nam je da je htjela napraviti svoj poseban dan, sebi po guštu, a atmosfera je bila sjajna.

- Osjećalo se zajedništvo. Bilo mi je neopisivo i mislim da su to ljudi prepoznali i osjetili. Toliko se emocija rasulo taj dan - rekla je Martina, a slavlje je uveličalo 400 uzvanika:

- Ma nismo ni išli u širinu. Ovo su bili naši prijatelji, obitelj i poslovni partneri. Slavili smo sve do pola sedam ujutro.

Foto: Dušan Mirković/Požega.eu

Na svadbu, Martina i Darko, ne znaju koliko su potrošili, puno je toga, objašnjava, bilo na prijateljskoj razini.

Foto: Privatni album

Martina i Darko prije velike slavonske svadbe bili su zajedno pet godina. Nakon dva dana braka priznaje nam:

- Sada je još sve bolje. Savršeno nam je. Darko i ja smo se upoznali slučajno jer smo se kretali u istom društvu. U potpunosti sam ispunjena - govori nam mladenka.

Foto: Privatni album

Haljinu joj je napravila dizajnerica Ksenija Vrbančić.

- Godinama je moja dizajnerica. Napravila je haljinu po meni i bila sam očarana - otkrila nam je Martina.

Foto: Dušan Mirković/Požega.eu

Uz Brenu i Grašu, svatove su zabavljali i Tamburaški sastav Sokak iz Đakova te Glazbeni sastav Marcipan iz Novog Sada. Posebnu pažnju mamile su i trbušne plesačice.

Foto: Dušan Mirković/Požega.eu

