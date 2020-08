Ispratili Rajka Dujmića: Shrvana Snježana u suzama je grlila sina

Ispraćaj je počeo pjesmom 'Ti voglio bene assai'. Skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević držao je emotivni govor i rasplakao se. 'Zbogom kralju crnih i bijelih tipki', rekao je

<p>Cijeli glazbeni svijet ispratio je danas legendarnog glazbenika i skladatelja <strong>Rajka Dujmića </strong>na zagrebačkom Krematoriju.</p><p>Shrvana supruga<strong> Snježana Dujmić </strong>grlila je sina<strong> Tina</strong>, a ožalošćeni kolege i prijatelji stajali su u redu kako bi njima i ostaloj obitelji izrazili sućut.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rajko Dujmić</strong></p><p>Obitelj Dujmić ranijih je dana odabrala počasnu stražu koja se izmjenjivala u grupama po četvero ljudi zbog epidemioloških mjera.</p><p>Bili su to Rajkovi najbliži prijatelji i kolege <strong>Ante Gelo</strong>, <strong>Sandra Hančić</strong>, <strong>Jasenko Houra</strong>, <strong>Jacques Houdek</strong>, <strong>Želimir Babogredac</strong>, <strong>Mladen Grdović</strong>, <strong>Jasmin Stavros</strong>, <strong>Ana Rucner</strong>, <strong>Vladimir Pavelić</strong>, <strong>Nataša Mirković</strong>, <strong>Dragan Rucner</strong>, <strong>Mario Rucner</strong>, <strong>Zoran Škugor</strong>, <strong>Hrvoje Barlović</strong>, <strong>Vedran Strukar</strong>, <strong>Emilija Kokić</strong>, <strong>Nenad Ninčević</strong>, <strong>Vlado Kalember</strong>, <strong>Jasna Zlokić</strong> i <strong>Fedor Boić</strong>. </p><p>Pjevač<strong> Mladen Grdović</strong> iz Zadra je krenuo u pet sati ujutro da se, kako kaže, zadnji put 'pozdravi' s Rajkom.</p><p>Glazbenik<strong> Jasmin Stavros</strong> bio je neutješan, baš kao i slomljeni <strong>Jasenko Houra</strong>,<strong> </strong>osnivač Prljavog kazališta. </p><p>Tugu za kolegom iz grupe Novih fosila nisu skrivali ni<strong> Sanja Doležal</strong>, <strong>Vladimir Kočiš Zec</strong> i <strong>Marinko Colnago</strong>. </p><p>- Kad 25 godina živiš i odrastaš i glazbeno i umjetnički s nekim čovjekom, onda imam osjećaj da je s Rajkom otišao i dio mene. Istovremeno sam ponosan što sam imao priliku raditi tako dugo s čovjekom koji je imao izvanserijski autorski talent - rekao nam je ranije Zec. </p><p>Ispraćaj je počeo pjesmom 'Ti voglio bene assai'. Na dva ekrana vrtjele su se slike iz 70-ih i 80-ih, iz privatnog i profesionalnog života, naslovnice i intervjui Rajka.</p><p>Rajkova supruga Snježana i sin Tin čvrsto su se grlili i plakali. </p><p><strong>Željko Odabašić</strong>, biskupski vikar gradišćanskih Hrvata u Austriji vodio je sprovod, a nakon njegove riječi zasvirala je pjesma 'I will always love you' Whitney Houston.</p><p>Skladatelj i tekstopisac <strong>Nenad Ninčević</strong> držao je emotivni govor i rasplakao se.</p><p><strong>- </strong>Mi koji smo tu nećemo te nikad zaboraviti, ni tebe ni naša stara dobra vremena. Zbogom kralju crnih i bijelih tipki. Putuj, ja se nadam da te čekaju tvoje nebeske kočije koje smo davno napisali u stanu mojih roditelja - rekao je. Neni su svi pljeskali na emotivnom govoru. </p><p>Govor je držao i <strong>Antun Tomislav Šaban</strong>, tajnik Hrvatskog društva skladatelja.</p><p>- Nema duše koju Rajko nije dotaknuo u ovom, gradu, državi. Dotaknuo je i duše Makedonaca, Bugara, Austrijanaca... nema kutka na ovom svijetu koji nije čuo za Rajka Dujmića. Pokažimo mu sad da i naše duše dišu za njegovu - rekao je i također dobio veliki pljesak. </p><p> </p><p>Nakon ispraćaja slijedi i misa zadušnica koja će se za Rajka služiti u 13 sati u crkvi Sv. Jeronima u Zagrebu. Glazbenik će biti pokopan u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju.</p><p>Glazbenik i skladatelj, vođa grupe Novi fosili te dobitnik Porina za životno djelo, Rajko Dujmić, preminuo je 4. kolovoza u 66. godini od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila u Ravnoj Gori. Iza glazbenika su ostali supruga Snježana Dujmić i sin Tin. </p><p> </p>