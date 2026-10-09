Ispred zgrade u kojoj je živio Goran Bare zapalili su svijeću

Ispred zgrade u Zagrebu u kojoj je živio Goran Bare netko je zapalio lampion i ostavio ga pokraj ulaznih vrata. Mali znak pažnje pojavio se nakon vijesti o smrti legendarnog frontmena Majki, koji je preminuo u 62. godini.

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Pokretanje videa... VIDEO Goran Bare bio je rock legenda koja je cijeli život vodila bitku s vlastitim demonima... | Video: 24sata/pixsell

Lampion ostavljen ispred ulaza u zgradu u kojoj je živio Goran Bare postao je tihi znak oproštaja od jednog od najprepoznatljivijih imena hrvatske rock scene.

Netko je ispred ulaznih vrata zapalio lampion, odajući počast glazbeniku čije su pjesme i osebujna interpretacija obilježile generacije slušatelja.

Vijest o smrti Gorana Bare, frontmena kultne grupe Majke, potresla je domaću glazbenu scenu. Preminuo je u 62. godini života, a njegovu smrt potvrdili su za medije izvori iz njegova kruga. Naime, članovi benda pronašli su njegovo beživotno tijelo u stanu u petak oko 13 sati.

Članovi Majki Mario Rašić i Alen Tibljaš ranije su za Večernji list ispričali da su ga posljednjih pet godina pokušavali nagovoriti da potraži liječenje zbog zdravstvenih problema, no u tome nisu uspjeli.

Lampion pred zgradom u kojoj je živio tako je postao jednostavan, ali emotivan znak sjećanja na glazbenika koji je ostavio dubok trag na hrvatskoj rock sceni.

