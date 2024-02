Istarski glazbenici otkrili nam što misle o Baby Lasagni: 'On je naš!', 'Mene to ne fascinira...'

Umažanin Marko Purišić, prema pregledima i kladionicama apsolutni je favorit ovogodišnje Dore. U plasmanu na Eurosong okušat će se pod pseudonimom Baby Lasagna i s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim', a najglasnije će navijati upravo njegovi Istrijani.

Istarska regija ove godine ima ozbiljnu postavu na Dori; Osim Lasagne, s poluotoka stižu i Misha, Barbara Munjas, a tu je i Robert Ferlin koji nastupa uz kolegu Battifiacu.

Foto: PROMO

- Prošle godine sam prognozirao za Let 3 da će pobijediti, a ove godine prognoziram da će Baby Lasagna, i tako će i biti - samouvjereno nam govori Alen Vitasović, kojega Dora inače i ne zanima previše, osim ako ga, kako nam kaže, baš netko ne zaintrigira. 'Rim Tim Tagi Dim', mu se, govori, jako sviđa.

- Malo i jer sam lokalpatriot, a on je naš Istrijan. Poslušao sam pjesmu, nešto se tu već čulo, ali mi je to čak dobro, baš mi je zabavna pjesma. Tko se razumije, primijetit će da tu ima i nešto etno-istarskog, što ja jako volim i njegujem - kaže nam Alen. A što kaže na Let 3?

Foto: Srecko Niketic/Goran Kovačević/Pixsell

- Možda malo pretjeruju ove godine, ali mi je to sve jako zabavno. Prijatelj sam sa svima iz Leta 3 i jako cijenim njihov rad, pa i prije svih tih Dora i toga - govori on, pa dodaje: 'Volio bi za ovog mladog dečka da prođe, da se pokaže. Na Eurosongu se neće sramotiti, mislim da ide u finale sigurno'.

Alen se i sam nekoliko puta okušao na Dori. Dok se pjesma za Eurosong još birala u njemu obližnjoj Opatiji, Vitasović je 2002. pjevao 'Ja sam Istrian', pa ponovno 2006. i 2007. Na natjecanju je posljednji put bio 2020. s pjesmom 'Da se ne zatare'. Prisjetili smo se njegovih 'istarskih' kolega i njihovih nastupa na Dori i Eurosongu.

- Tony Cetinski? Pa najbolji istarski pjevač, nakon Alena Vitasovića - našalio se pjevač, a za Franku je također imao samo riječi hvale: 'Sjajna pjevačica, odličnih vokalnih sposobnosti. Ona je tu iz Rapca, ali udala se za Ćorluku, što će više pjevat''.

Legendarna pazinska pjevačica Radojka Šverko pak nije oduševljena odabirom pjesama na ovogodišnjoj Dori.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

- To nije glazba koja mene može fascinirati, ali u svakom slučaju, radujem se svim natjecateljima koji su po mišljenju publike isplivali u prve redove. Želim im sve najbolje, tim više jer je to plasman Hrvatske. Ljudi se vesele, mladi se vesele, eto, neka - kaže ona.

Govori nam da niti sama nije sigurna koga bi od naših pjevača poslala na Eurosong, jer su se ukusi jednostavno - promijenili.

- I ukusi, postavke, pristupi oko Dore i Eurosonga su se drastično promijenili - kaže ona.

A što misli o Letu 3?

- To je daleko od mene.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Iako nije Istrijan, već Kvarnerac, razgovarali smo i s Draženom Turinom Šajetom, koji se proslavio upravo pjesmama na čakavštini. On Doru ne prati, a tko je ovogodišnji favorit - nije znao. Prošlogodišnji je Eurosong popratio zbog Leta 3.

- Mislim da je Let 3 prava mjera šok terapije i sprdnje s Dorom koja je potrebna, jer je to natjecanje izgubilo smisao još tamo 70-ih.

Doru i Eurosong okarakterizirao je kao 'sterilno' natjecanje.

- Bolja mi je A strana. Kad me netko pita 'Šajo, je l' ideš na Doru?' ja im kažem da sam ozbiljan glazbenik- šali se Šajeta.