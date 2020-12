U današnjoj epizodi „Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!“ timovi će raditi jela po Špičekovim receptima, odnosno, pokušat će napraviti jela koja se tradicionalno jedu u Zagorju. U roku od 90 minuta moraju napraviti četiri slijeda jela, a upute je pisao sam Špiček, koji je objasnio da se kod njega jedu točno takvi obroci, ali je ipak kandidatima dao mogućnost da sami promijene nešto ukoliko to smatraju potrebnim. Kao gošća u večerašnju je emisiju došla Špičekova kći Paula, a ponosni tata istaknuo je kako i ona voli kuhati i eksperimentirati s hranom.

„Za mene je kuhanje isto ljubav, kao i za mog tatu, ali je kod njega to ipak profesionalnije, a meni je to hobi i nešto što držimo u krugu obitelji“, kazala je Paula te otkrila da tata ne kuha za Božić, nego to radi njezina baka.

Prvi veći problem stvorilo je mljevenje čvaraka, a tim Gromača nije bio ni sretan s popisom jela koja moraju pripremiti jer su im uglavnom nepoznata. A Špičekov jelovnik sastoji se od namaza od čvarka kao hladnog predjela, variva s vrganjima kao toplog jela. Za glavno jelo kandidati moraju napraviti meso iz rasola, bijele žgance i dinstano zelje, dok su desert knedle sa šljivama i prezlima. Prigorci su se nadali da su u prednosti jer ipak poznaju ta jela, dok su se ostali kandidati složili da će Špiček sigurno biti zahtjevan pri ocjenjivanju. Netom prije nego je Ribafish počeo odbrojavati posljednjeih deset sekundi na većini je radnih jedinica bila panika.

Prvi su pred žiri, kojem se u ocjenjivanju pridružila i Paula, stali članovi tima La Parenzana.

„Brusketica s namazom od čvaraka je prekrasna, niti dodati niti oduzeti išta. Salatica je isto lijepo začinjena“, kazao je Špiček, zadovoljan i s varivom. I njegova kći Paula složila se sa svim rečenim, baš kao Željka i Ivan.

„Da me nije sram, pojeo bih obje knedle“, kazao je Špiček zadovoljno, ali je zamjerku imao na meso u glavnom jelu koje je bio malo presuho. Za svoja su jela dobili ukupno 36 bodova.

Sljedeći su bili Jovanovići, koji su imali dosta poteškoća u pripremi jela.

„Namaz je jako ukusan, slaniji je i intenzivniji, meni to paše. Varivo nije varivo jer je gusto, ali je fantastično“, prokomentirala je Željka. I Pažanin je bio jako zadovoljan. Paula je imala zamjerku što je salata bila samo posoljena, a ne i začinjena. No zato je za njihovo gusto varivo, koje je pripremao Gabrijel, rekla da joj je ukusnije nego kad se napravi kao obično varivo.

Jovanovići nisu dobili veće zamjerke za svoja glavna jela, kao ni za knedle, a posebne pohvale dobila je Anika, koja je sama napravila kupus pa su u konačnom zbiru dobili 31 bod.

Tim Gromača dobio je dobre kritike za namaz od čvaraka.

„Varivo je jako dobro, intenzitet vrganja je malo jači nego kod drugih“, pojasnio je Pažanin. Željka je isto bila zadovoljna ponuđenim, a s njom se složila i Paola. Ali zato je Špiček imao prigovor.

„Dominira mi suhi špek u namazu od čvaraka, ali je dobro začinjeno. Varivo je ukusno, fino“, kazao je Špiček.

„Ena, što se tiče vašeg kupusa – točno takav radi moja mater“, zadovoljno je rekao Pažanin. Tim Gromača ukupno je dobio 30 bodova.

Prigorci su zadatku prionuli bez većih nepoznanica pa su u skladu s tim očekivali i dobre komentare.

„Onaj komadić čvarka kad mi zapne za zub, to je fantastično! Ne šalim se, ozbiljan sam. Gospođo Ružice, vaše varivo je možda grubo na izgled, ali je odlično“, komentirao je Pažanin. Željka je zamjerila ljutinu u jelu, a Paula je rekla da joj se ne sviđa što je namaz premastan te da je varivo malo preljuto.

Željka je njihovo glavno jelo pohvalila, a Pažanin je rekao da su im knedle baš onakve kakve trebaju biti. Prigorci su dobili 33 boda.

Na kraju dana najviše razloga za sreću imali su članovi tima La Parenzana, koji su bili najbolji, a u ukupnom zbiru trenutno vode Jovanovići dok su na posljednjem mjestu Gromače.