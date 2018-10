Iva Alilović: 'Oni koji slave Noć vještica zapravo slave smrt...'

Iva Alilović (34), supruga poznatog rukometnog reprezentativca Mirka Alilovića (32) povjerila je svojim obožavateljima da je jedna od onih koji nikako ne podržavaju proslavu Noći vještica, jer kako kaže, protivi se elementima kršćanstva.

- Ne mora biti da sve što je popularno je automatski i dobro za čovjeka. Popularnost je relativan pojam. Znam puno mladih ljudi koji nisu nikada otišli na Noć vještica. Kao vjernica ne opravdavam Noć vještica zato jer vjerujem u Boga koji donosi kulturu života, a oni koji slave Noć vještica zapravo slave kulturu smrti - rekla je Iva za Story.hr.

- To nije amerikanizacija, već sotonizacija društva jer žele skrenuti misli s naših svetinja i usmjeriti nas na poganske rituale koji su protivni vjeri i baš zato se te poruke šalju uoči dana svih svetih. Ja nisam nikada te večeri išla van, niti sam ga slavila jer mi smo katolici i ne slavimo vještice koje su dan prije Svih svetih - dodala je diplomirana ekonomistica.

Prije sedam godina par je dobio prvog sinčića, a u kolovozu 2013. godine dobili su i drugog dječaka. Iva je otkrila i kako ovaj trend ne želi prenijeti na svoju djecu.

- Jednostavno mi je normalno da zabranim to svojoj djeci i ukažem na to o kolikoj gluposti je zapravo riječ, koliko je to ružno, a ne lijepo. Mi ljubimo i slavimo Boga, a ne vještice i smrt. Osim toga, naši mrtvi su zaslužili poštovanje i ljubav. Između ostalog i zbog njih to kod mene ne dolazi u obzir, a što sam starija, to jasnije shvaćam neke stvari - rekla je gospođa Alilović.

- U našem domu zapali se svijeća na dan Svih Svetih, ode se u crkvu, na groblje i učimo našu djecu da poštuju one kojih nažalost više na ovom svijetu nema.' rekla je i nastavila 'Na Fašnik koji je u veljači nažalost nisam imala prilike otići s dječicom u Samobor ili Rijeku zbog lokacije na kojoj živimo, ali zato svake godine na taj dan klinci dođu u vrtić s veselim maskama na licima i proslave maškare zajedno sa svojim prijateljima - zaključila je Iva.