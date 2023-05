Iva Grgurić tješila dečka nakon utrke, a za 24sata je priznala: 'Volim biti financijski osigurana'

U Osijeku se održao 29. Street race show koji svake godine privlači sve više sudionika i gledatelja iz cijele Hrvatske i zemalja u okolici, a ovoga vikenda osim automobila i jakih motora, pažnju je privukla i Osječanka Iva Grgurić (30), inače pobjednica treće sezone reality programa 'Zadruga'.

Atraktivna brineta na ulične utrke došla je prvenstveno podržati srpskog poduzetnika Nemanju Petoševića, s kojim je već duže vrijeme u vezi i koji se natjecao u Ivinom rodnom gradu.

- Ja sam mu inače podrška u svemu. Isto volim automobile od malih nogu, uživam u tome. Osijek također volim, ovdje sam rođena te mi nikada nije bio problem njega podržati u svemu što i ja volim i što je ispravno, a Nemanja je prvi krug pobijedio, nije skroz, vidjet ćemo što će biti i nadam se da će pobijediti. Ja vjerujem u njega, njemu je to strast i ljubav - rekla je Iva i otkrila da joj ovo nije prvi put da je na Street race-u.

U međuvremenu, Nemanja je ipak izgubio sljedeću utrku, a Iva mu je odmah potrčala u zagrljaj pa mu je pružila riječi utjehe.

Očigledno je da ovom kontroverznom paru na ljubavnom planu cvjetaju ruže, a Iva nam je otkrila planiraju li u bliskoj budućnosti otići korak dalje.

- To me baš svi pitaju, ali ja uvijek kažem da ne planiram ništa. Mislim, vidjet ćemo. Bitno da sam sretna, a sada stvarno jesam. On je dečko koji mi uvijek daje maksimalnu pažnju i iskreno me voli. Mogu reći da je 'to to', osjećam se da sam našla svoj match jer da nije tako, ne bih bila s njim - kaže Iva pa priznaje da radi više poslova te da voli biti financijski osigurana.

- Radila sam nedavno u Dubaiju i ne znam koji još posao mogu raditi jer trenutno imam pet poslova. Sada sam otvorila salon, vodim program ishrane, radim i marketing nekih tvrtki, radim na televiziji... Gdje ću više? Jedva uzmem ovakav neki godišnji da odem negdje, ali stvarno sam zadovoljna. Volim da sam osigurana, da mi egzistencija nije na klimavom tako da ću ja napraviti sve da se ne brinem oko te financijske strane - priznala je Iva koja trenutno živi u Beogradu.

Obzirom da često sa svojim pratiteljima dijeli vježbe i fitness savjete, sada je pokrenula vlastiti program dijete, a kako kaže, ima 60 zadovoljnih klijentica.

- Konstantno treniram i počela sam sa ishranom autofagije na kojoj sam ja osobno bila prije godinu i pol dana pa smršavila 14 kilograma. To je nešto što je meni promijenilo način života i ishrane, a moja krvna slika se popravila. Trenutno imam 60 klijentica na programu i svaki dan dobivam poruke zahvale. Nije cilj samo smršavjeti, nego da se i zdravstveno stanje popravi. Poslije 16 sati gladovanja, tijelo ulazi u stanje ketoze i počne samo sebe pročišćavati. To je nešto što sam zadnjih godinu i pol dana proučavala te ljudi ne samo da će mršavjeti, nego će se i bolje osjećati, a ja sam pravi primjer kako se može smršavjeti 14 kila u kratkom periodu - zaključila je.