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Iva Hraste Sočo bila je članica žirija Međunarodnog pjevačkog natjecanja Renata Tebaldi

Piše 24sata,
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Iva Hraste Sočo bila je članica žirija Međunarodnog pjevačkog natjecanja Renata Tebaldi
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Foto: PROMO
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Intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu Hraste Sočo bila je članica žirija 11. izdanja Međunarodnog pjevačkog natjecanja Renata Tebaldi – Opera Section, održanog u San Marinu

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Dr. sc. Iva Hraste-Sočo, intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, bila je članica žirija 11. izdanja Međunarodnog pjevačkog natjecanja Renata Tebaldi – Opera Section, održanog u San Marinu od 15. do 18. rujna.

Uz Ivu Hraste-Sočo, u međunarodnom žiriju sudjelovali su i istaknuti predstavnici europske i svjetske operne scene: Sebastian F. Schwarz, predsjednik žirija i Casting Manager milanske Scale, Laurent Brunner, direktor Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Jonathan Friend, dugogodišnji umjetnički administrator i savjetnik Metropolitan Opere, te Javier Menéndez Álvarez, generalni i umjetnički direktor Teatro de la Maestranza u Sevilli, uz posebno sudjelovanje glazbenih kritičara te predstavnika udruženja “Ettore Bastianini”. Uz novčane nagrade nagrađenima, laureat natjecanja bariton Akilbek Piyazov dobiva i mogućnost nastupa u milanskoj Scali.

Foto: PROMO

Natjecanje, koje nosi ime jedne od najvećih opernih umjetnica 20. stoljeća, okupilo je preko 200 mladih pjevača iz cijeloga svijeta kao i ugledne međunarodne operne stručnjake.

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