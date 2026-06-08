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USPJEŠNA SEZONA HNK U ZAGREBU

Iva Hraste Sočo: Kulturni ćemo prostor još obogatiti...

Piše Davor Lugarić,
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Iva Hraste Sočo: Kulturni ćemo prostor još obogatiti...
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Foto: HNK Zagreb

Međunarodna suradnja jedan je od ključnih strateških ciljeva HNK, izjavila je intendantica dr. sc. Iva Hraste Sočo

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Još je jedna sjajna sezona iza Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Ambiciozno su ušli u sezonu, ali sve zacrtano i ostvarili. bilo je sjajnih gostovanja, premijera projekata. Intendantica HNK u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo ističe:

- Međunarodna suradnja jedan je od ključnih strateških ciljeva Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, a rezultati ostvareni tijekom sezone 2025./2026. potvrđuju da smo na tom putu postigli znatan iskorak. Posebno me raduje što u drugi mandat ulazimo osnaženi brojnim partnerstvima, novim koprodukcijama i gostovanjima te sve snažnijom prisutnošću našega Kazališta na europskoj kulturnoj sceni. Ostvareni umjetnički i organizacijski uspjesi, kao i zadovoljstvo naših međunarodnih partnera suradnjom sa zagrebačkim HNK, stvaraju čvrste temelje za nove projekte i još intenzivnije međunarodno djelovanje u godinama koje dolaze. Uvjereni smo da kroz otvorenost, razmjenu i suradnju možemo dodatno obogatiti hrvatski kulturni prostor te istodobno promovirati izvrsnost naših umjetnika i ansambala u europskom i svjetskom kontekstu.

PREMIJERA ZA KRAJ SEZONE Publiku oduševio 'Idealan muž' u HNK. Hraste Sočo: 'Izuzetno sam ponosna na naš ansambl'
Publiku oduševio 'Idealan muž' u HNK. Hraste Sočo: 'Izuzetno sam ponosna na naš ansambl'

Ansambl Drame gostovao je s predstavom "Budi uvijek kao zmaj" Espija Tomičića u režiji Olje Lozice u Kazalištu Manoel na Malti. S predstavom "Zločin i kazna" Fjodora Mihajloviča Dostojevskog u režiji Jerneja Lorencija Drama je gostovala u Nacionalnom teatru Ivana Vazova u Sofiji, dok će 4. rujna zagrebačka publika ugostiti bugarski nacionalni dramski ansambl s predstavom "Arms and the Man" (Oružje i čovjek) autora Bernarda Shawa u režiji Johna Malkovicha.

Foto: HNK Zagreb

Riječ je o prvoj predstavi u sklopu projekta HNK2EU - Ciklus europskog kazališta u Zagrebu koji središnje nacionalno kazalište pokreće najesen. Prije kraja aktualne sezone, Drama HNK u Zagrebu gostuje s predstavom "Zbilja" Tomislava Šobana u Mariboru, gdje je selektirana u program uglednoga festivala "Borštnikovo srečanje".

'IDEALAN MUŽ' FOTO Poznati na premijeri u HNK u Zagrebu: Evo tko je bio
FOTO Poznati na premijeri u HNK u Zagrebu: Evo tko je bio

Zagrebački operni festival oduševio je publiku, gdje su program obilježile tri gostujuće produkcije uglednih europskih kuća. Među važnim opernim koprodukcijskim projektima istaknuli su se Wagnerov "Tannhäuser", u režiji Francka Van Laeckea, realiziran u suradnji sa Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

Foto: PROMO

Aktualna baletna sezona započela je premijerom baleta "Orašar" Petra Iljiča Čajkovskog u koreografiji Rudolfa Nurejeva, u studenome 2025. godine.

- Jedna od najpoznatijih i najzahtjevnijih verzija ovog baletnog klasika dočekana je s velikim zanimanjem i oduševljenjem zagrebačke publike - kažu iz HNK.

Zagreb: Premijerna izvedba baleta Orašar u HNK
Zagreb: Premijerna izvedba baleta Orašar u HNK | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prošloga petka bila je i posljednja dramska premijera sezone, "Idealan muž", u režiji Aleksandra Popovskog.

- Izuzetno sam ponosna na naš dramski ansambl, koji je i ovom predstavom pokazao svoju umjetničku snagu, predanost i svestranost. Uspjesi koje ostvaruju na matičnoj pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, na sceni HNK2, kao i na brojnim gostovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu, svjedoče o kvaliteti i vitalnosti našega nacionalnog dramskog ansambla - rekla je dr. sc. Iva Hraste Sočo.

Foto: HNK Zagreb

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