Iva Hraste Sočo: Kulturni ćemo prostor još obogatiti...

Još je jedna sjajna sezona iza Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Ambiciozno su ušli u sezonu, ali sve zacrtano i ostvarili. bilo je sjajnih gostovanja, premijera projekata. Intendantica HNK u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo ističe:

- Međunarodna suradnja jedan je od ključnih strateških ciljeva Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, a rezultati ostvareni tijekom sezone 2025./2026. potvrđuju da smo na tom putu postigli znatan iskorak. Posebno me raduje što u drugi mandat ulazimo osnaženi brojnim partnerstvima, novim koprodukcijama i gostovanjima te sve snažnijom prisutnošću našega Kazališta na europskoj kulturnoj sceni. Ostvareni umjetnički i organizacijski uspjesi, kao i zadovoljstvo naših međunarodnih partnera suradnjom sa zagrebačkim HNK, stvaraju čvrste temelje za nove projekte i još intenzivnije međunarodno djelovanje u godinama koje dolaze. Uvjereni smo da kroz otvorenost, razmjenu i suradnju možemo dodatno obogatiti hrvatski kulturni prostor te istodobno promovirati izvrsnost naših umjetnika i ansambala u europskom i svjetskom kontekstu.

Ansambl Drame gostovao je s predstavom "Budi uvijek kao zmaj" Espija Tomičića u režiji Olje Lozice u Kazalištu Manoel na Malti. S predstavom "Zločin i kazna" Fjodora Mihajloviča Dostojevskog u režiji Jerneja Lorencija Drama je gostovala u Nacionalnom teatru Ivana Vazova u Sofiji, dok će 4. rujna zagrebačka publika ugostiti bugarski nacionalni dramski ansambl s predstavom "Arms and the Man" (Oružje i čovjek) autora Bernarda Shawa u režiji Johna Malkovicha.

Foto: HNK Zagreb

Riječ je o prvoj predstavi u sklopu projekta HNK2EU - Ciklus europskog kazališta u Zagrebu koji središnje nacionalno kazalište pokreće najesen. Prije kraja aktualne sezone, Drama HNK u Zagrebu gostuje s predstavom "Zbilja" Tomislava Šobana u Mariboru, gdje je selektirana u program uglednoga festivala "Borštnikovo srečanje".

Zagrebački operni festival oduševio je publiku, gdje su program obilježile tri gostujuće produkcije uglednih europskih kuća. Među važnim opernim koprodukcijskim projektima istaknuli su se Wagnerov "Tannhäuser", u režiji Francka Van Laeckea, realiziran u suradnji sa Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

Foto: PROMO

Aktualna baletna sezona započela je premijerom baleta "Orašar" Petra Iljiča Čajkovskog u koreografiji Rudolfa Nurejeva, u studenome 2025. godine.

- Jedna od najpoznatijih i najzahtjevnijih verzija ovog baletnog klasika dočekana je s velikim zanimanjem i oduševljenjem zagrebačke publike - kažu iz HNK.

Zagreb: Premijerna izvedba baleta Orašar u HNK | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prošloga petka bila je i posljednja dramska premijera sezone, "Idealan muž", u režiji Aleksandra Popovskog.

- Izuzetno sam ponosna na naš dramski ansambl, koji je i ovom predstavom pokazao svoju umjetničku snagu, predanost i svestranost. Uspjesi koje ostvaruju na matičnoj pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, na sceni HNK2, kao i na brojnim gostovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu, svjedoče o kvaliteti i vitalnosti našega nacionalnog dramskog ansambla - rekla je dr. sc. Iva Hraste Sočo.