Iva Jerković u pripijenoj haljini naglasila trbuh: 'Kao poklon si'

Bivša manekenka Iva Jerković (37) pohvalila se da je u devetom mjesecu trudnoće te priznala kako nikada nije bila sretnija u životu te se veseli kćerkici. Iako je u visokoj trudnoći, to ju ne sprječava u obavljanju poslovnih obaveza.

Vlasnica salona za ljepotu zabavila se u ponedjeljak na božićnom domjenku na kojem se pojavila u pripijenoj metalik haljini koja je naglasila njezin trudnički trbuščić.

Foto: Instagram

- Trudnica u rukama svog tima - komentirala je Iva ispod fotografija na društvenoj mreži i pohvalila svoj tim za besprijekornu šminku i frizuru. Mnogi su komentirali da izgleda poput lijepog poklona.

Bivša manekenka je glasine o trudnoći potvrdila početkom listopada objavom na Instagramu.

Foto: Instagram

- Uživam u stanju u kojem jesam i ne razmišljam o drugim stvarima. Samo opušteno i lagano jer mislim da je ovo period u kojem ja moram uživati. Koliko god da je to tu i taj trbuh se vidi, još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam - rekla je Iva za InMagazin.

Foto: Instagram

Što se tiče oca njezina djeteta, Iva ističe da kod njih sve ide lagano i spontano jer su već dugo zajedno.

- Ništa nismo planirali, sve se događa samo od sebe. Mi smo dugo zajedno i nikada ništa niti ne planiramo, kod nas se sve događa samo od sebe - zaključila je bivša manekenka.

POGLEDAJTE VIDEO: