Jerković: 'Nisam imala nikakve mučnine, ali sam puno spavala'

Bivša manekenka Iva Jerković fotografijom na društvenim mrežama nedavno je otkrila kako čeka bebu, a sada je prvi put progovorila o trudnoći. Za InMagazin priznala je kako se osjeća čarobno te da nikad nije bila sretnija.

Foto: Instagram

- Uživam u stanju u kojem jesam i ne razmišljam od drugim stvarima. Opušteno i lagano, jer mislim da je ovo period u kojem ja moram uživati - rekla je Iva. Također, navodi kako nije imala trudničkih mučnina, no ipak je prva tri mjeseca prespavala. Manekenka čeka djevojčicu koja stiže na svijet za tri mjeseca, no otkrila je kako još uvijek nema ime za nju niti spremnu sobicu.

- Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Sve što su mi rekli, ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Imam osjećaj da još ne mogu vjerovati. Koliko god da je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, sretna sam jako, presretna, sve je tako kako sam htjela, sli još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam - ispričala je Iva.

Foto: Instagram

Što se tiče oca njezina djeteta, Iva ističe da kod njih sve ide lagano i spontano, jer su već dugo zajedno.

- Ništa nismo planirali, sve se događa samo do sebe. Mi smo dugo zajedno i nikada ništa niti ne planiramo, kod nas se sve događa samo od sebe - zaključila je manekenka.

Foto: Instagram

Jerković se zadnjih godina povukla iz javnog života te se posvetila svom salonu ljepote. Prije četiri godine bila je hostesa kviza 'Kolo sreće' uz voditelja i glumca Borisa Mirkovića (53). Tada je rekla da samu sebe ne voli vidjeti na ekranu.

- Pogledala sam se jednom s kolegama i jednom sama. Bilo mi je neugodno jer mi kretnje rukama djeluju neobično, čudno govorim i hodam - izjavila je Iva. Vjeruje da mnogim ljudima koji je ne poznaju izgleda samouvjereno.

POGLEDAJTE VIDEO: