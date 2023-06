Iva Majoli čestitala rođendan slavnoj prijateljici i poslala joj emotivnu poruku: 'Volim te...'

Bivša tenisačica i izbornica ženske reprezentacije Iva Majoli (45) čestitala je rođendan prijateljici i također proslavljenoj tenisačici Donni Vekić (27).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sretan rođendan. Volim te ljubika - napisala je uz zajedničku fotografiju s teniskog terena.

Foto: Instagram/Iva Majoli

Iva je inače jedna od Donninih trenerica, koja je među prvima prepoznala njezin talent. Njihov je profesionalni odnos kasnije prerastao u već višegodišnje prijateljstvo.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Prisjetimo se, Majoli je viđena na finalu Roland Garrosa, a prije toga je snimljena sa suprugom Robertom Calegarijem u Dubrovniku. Iva i Roberto vjenčali su se prošle godine, a tenisačica nikada nije previše govorila o privatnom životu.

- Drži me kao kap vode na dlanu. Osvojio me svojom jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - rekla je jednom prilikom.