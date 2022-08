Iva Majoli podijelila fotografije s proslave rođendana: Pozirala je s misterioznim muškarcem

Naša najuspješnija tenisačica, Iva Majoli, prije nekoliko dana je proslavila 45. rođendan. Dio atmosfere s proslave podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

- Predivan rođendanski vikend s mojim voljenima. Toliko sam sretna što vas imam sve u životu - napisala je Iva uz niz fotografija s rođendana kojeg je slavila na predivnoj lokaciji na plaži.

Sudeći po fotografijama imala je dva slavlja s mnogobrojnim prijateljima i članovima obitelji.

Na nekim fotografijama Iva pozira nasmijana pored misterioznog muškaraca za kojeg neki nagađaju da je možda Talijan u kojeg je Iva zaljubljena.

Iako nije otkrila njegovo ime, Iva je nedavno priznala da već nekoliko mjeseci uživa u društvu jednog Talijana, za Story.

- Osvojio me svojom jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - ispričala je tada u intervjuu.

Kada je prije mjesec dana bila na finalu Wimbledona Iva se pohvalila na Instagramu da je na tribinama sjedila pored glumca Toma Cruisea (60).

- Bilo je lijepo sjediti do Toma Cruisea - napisala je uz fotografiju na kojoj je pozirala s nasmijanim glumcem na tribinama.

